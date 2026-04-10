Crecen en 2026 137% los casos de sarampión

Los casos confirmados en 99 días de 2026 (8 mil 901) representan un aumento de 137%, comparado con el total de casos reportados en todo 2025 (6 mil 464 contagios).

Del 1 de enero al pasado 8 de abril se han confirmado 8 mil 901 contagios de sarampión, y 21 mil 860 casos probables, de acuerdo con datos del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática de la Secretaría de Salud (Ssa).

En lo que va de 2026, Jalisco concentra el mayor número de contagios, 5 mil 138 casos confirmados de sarampión, y 8 mil 492 casos probables; además de tres muertes.

Entre los estados con mayor número de contagios también están: Chiapas, con 730 casos confirmados de sarampión, y 2 mil 102 probables; Ciudad de México, con 712 confirmados y mil 967 probables, además de una muerte, y el Estado de México, donde se confirmaron 283, y se registraron mil 016 probables.

Como parte de la estrategia nacional para fortalecer la protección de la población, las instituciones del sector salud aplicaron 33 millones 905 mil 400 vacunas contra el sarampión en todo el país, desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 3 de abril de 2026.

”Hoy podemos afirmar que el sarampión va claramente a la baja, pero debemos mantener la guardia alta”, afirmó Eduardo Clark, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, el pasado 31 de marzo.

Sin embargo, los datos oficiales muestran un alza importante, incluso la Organización Panamericana de la Salud (OPS) precisó que México es el país más afectado por el sarampión en todo el continente americano.

”México es actualmente el más afectado de la región, tanto en términos de morbilidad como de mortalidad”, señaló Daniel Salas, gerente ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS, en entrevista a EL UNIVERSAL, el pasado 23 de marzo.

El Dato

5,138 caos ubican a Jalisco en primer lugar de estados con sarampión.