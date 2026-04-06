Guerreros buscadores de Jalisco hallan 7 bolsas con restos humanos en sitio de construcción

El 6 de abril se reportó que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó una fosa clandestina dentro de un predio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Se destacó que en dicho terreno se lleva a cabo una construcción.

El hallazgo fue difundido por sus redes sociales. En la publicación se detalla que la fosa clandestina se localiza en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En el predio, se hallaron 7 bolsas de basura en cuyo interior había restos humanos.

Por la composición de los restos en la fosa clandestina, se determinó que las víctimas son recientes.

‘El día de hoy se localiza una fosa clandestina en un predio donde están construyendo un fraccionamiento, en el cual se habían omitido hallazgos de restos óseos, hoy se localizaron siete bolsas de cuerpos humanos recientes’ se escribió en el informe del colectivo.