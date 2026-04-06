Guerreros buscadores de Jalisco hallan 7 bolsas con restos humanos en sitio de construcción

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México
/ 6 abril 2026
    Guerreros buscadores de Jalisco hallan 7 bolsas con restos humanos en sitio de construcción
    Encuentran bolsas de basura con restos humanos en predio de Jalisco Vanguardia

El predio se localizaba en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara

El 6 de abril se reportó que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco localizó una fosa clandestina dentro de un predio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Se destacó que en dicho terreno se lleva a cabo una construcción.

El hallazgo fue difundido por sus redes sociales. En la publicación se detalla que la fosa clandestina se localiza en el fraccionamiento Balcones de Santa Anita, al sur de la Zona Metropolitana de Guadalajara. En el predio, se hallaron 7 bolsas de basura en cuyo interior había restos humanos.

Por la composición de los restos en la fosa clandestina, se determinó que las víctimas son recientes.

El día de hoy se localiza una fosa clandestina en un predio donde están construyendo un fraccionamiento, en el cual se habían omitido hallazgos de restos óseos, hoy se localizaron siete bolsas de cuerpos humanos recientes’ se escribió en el informe del colectivo.

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Aunque los restos son relativamente recientes y presuntamente permanecen las características faciales, el colectivo no ha compartido la cantidad de restos encontrados ni sus sexos.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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