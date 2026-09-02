“Celebramos su vida, su música, su luz”: Camilo Séptimo despide a Jonathan Meléndez, víctima de multihomicidio

La banda Camilo Séptimo despidió y dedicó un mensaje de despedida a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, ‘Honas’, tecladista y uno de los fundadores de la banda, a quien le fue arrebatada la vida de manera trágica y localizado en su domicilio junto a su familia.

El 2 de septiembre, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Edomex confirmaron el hallazgo sin vida del músico en un inmueble de Atizapán de Zaragoza. Junto a él, también se encontraban los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora y la mascota de la familia.

Aunque en un inicio los integrantes de la agrupación originaria de la Ciudad de México decidieron guardar silencio ante lo sucedido; ahora, y a través de las redes sociales, compartieron unas emotivas palabras en una esquela.

A pesar de sentirse devastados por la pérdida, los músicos decidieron honrar el legado de ‘Honas’, a quien describieron como un hermano: “Vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz”.

”Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribieron sobre Jonathan Samuel, Ana Paula y Sofía.

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Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos y también fue víctima del multihomicidio.

Además, reconocieron el trabajo de las autoridades del Estado de México para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido; sin embargo, se negaron a entrar en detalles.

Jonathan fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo y por cerca de 13 años dedicó su vida a que su música inundara cada escenario del México.

Los músicos finalizaron con una breve frase en la que plasmaron el cariño, la admiración y el profundo respetos que sentían por la familia de su amigo:

“En memoria de Honas, su esposa, Ana Paula, y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.