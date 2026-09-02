“Celebramos su vida, su música, su luz”: Camilo Séptimo despide a Jonathan Meléndez, víctima de multihomicidio

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    “Celebramos su vida, su música, su luz”: Camilo Séptimo despide a Jonathan Meléndez, víctima de multihomicidio
    La banda Camilo Séptimo despidió y dedicó un mensaje de despedida a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, ‘Honas’, tecladista y uno de los fundadores de la agrupación. FACEBOOK

A pesar de sentirse devastados por la pérdida, los músicos decidieron honrar el legado de ‘Honas’

La banda Camilo Séptimo despidió y dedicó un mensaje de despedida a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, ‘Honas’, tecladista y uno de los fundadores de la banda, a quien le fue arrebatada la vida de manera trágica y localizado en su domicilio junto a su familia.

El 2 de septiembre, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Edomex confirmaron el hallazgo sin vida del músico en un inmueble de Atizapán de Zaragoza. Junto a él, también se encontraban los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora y la mascota de la familia.

Aunque en un inicio los integrantes de la agrupación originaria de la Ciudad de México decidieron guardar silencio ante lo sucedido; ahora, y a través de las redes sociales, compartieron unas emotivas palabras en una esquela.

A pesar de sentirse devastados por la pérdida, los músicos decidieron honrar el legado de ‘Honas’, a quien describieron como un hermano: “Vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz”.

”Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribieron sobre Jonathan Samuel, Ana Paula y Sofía.

TAMBIÉN DESPIDEN A EMPLEADA, VÍCTIMA DE MULTIHOMICIDIO

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos y también fue víctima del multihomicidio.

Además, reconocieron el trabajo de las autoridades del Estado de México para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido; sin embargo, se negaron a entrar en detalles.

Jonathan fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo y por cerca de 13 años dedicó su vida a que su música inundara cada escenario del México.

Los músicos finalizaron con una breve frase en la que plasmaron el cariño, la admiración y el profundo respetos que sentían por la familia de su amigo:

“En memoria de Honas, su esposa, Ana Paula, y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

La banda Camilo Séptimo despidió y dedicó un mensaje de despedida a Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, ‘Honas’, tecladista y uno de los fundadores de la agrupación, a quien le fue arrebatada la vida de manera trágica y localizado en su domicilio junto a su familia.

El 2 de septiembre, autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Edomex confirmaron el hallazgo sin vida del músico en un inmueble de Atizapán de Zaragoza. Junto a él, también se encontraban los cuerpos de su esposa embarazada, su hija de tres años, una trabajadora y la mascota de la familia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/multihomicidio-en-edomex-muere-tecladista-de-camilo-septimo-junto-con-familiares-en-atizapan-DB23228391

Aunque en un inicio los integrantes de la agrupación originaria de la Ciudad de México decidieron guardar silencio ante lo sucedido; ahora, y a través de las redes sociales, compartieron unas emotivas palabras en una esquela.

A pesar de sentirse devastados por la pérdida, los músicos decidieron honrar el legado de ‘Honas’, a quien describieron como un hermano: “Vivirán por siempre en nuestros corazones. Descansen en Paz”.

”Lo recordaremos siempre con inmenso amor y gratitud. Hoy honramos y celebramos su vida, su música, su luz y lo compartido con quienes tuvimos la fortuna de conocerlo y hacer camino con él”, escribieron sobre Jonathan Samuel, Ana Paula y Sofía.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/caen-dos-por-asesinato-de-musico-de-camilo-septimo-y-su-familia-en-atizapan-uno-era-su-socio-AA23231357

TAMBIÉN DESPIDEN A EMPLEADA, VÍCTIMA DE MULTIHOMICIDIO

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para extender sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de Aleyda Romero, quien colaboraba con ellos y también fue víctima del multihomicidio.

Además, reconocieron el trabajo de las autoridades del Estado de México para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido; sin embargo, se negaron a entrar en detalles.

Jonathan fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo y por cerca de 13 años dedicó su vida a que su música inundara cada escenario del México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/revelan-video-de-presunto-multihomicida-antes-del-ataque-al-tecladista-de-camilo-septimo-y-su-familia-en-atizapan-CA23235421

Los músicos finalizaron con una breve frase en la que plasmaron el cariño, la admiración y el profundo respetos que sentían por la familia de su amigo:

“En memoria de Honas, su esposa, Ana Paula, y su querida hija, quienes vivirán por siempre en nuestros corazones”.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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