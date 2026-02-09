Critica Claudia Sheinbaum a Saúl Monreal: ‘Está mal que se postulen hermanos’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 9 febrero 2026
    Critica Claudia Sheinbaum a Saúl Monreal: ‘Está mal que se postulen hermanos’
    Saúl, hermano del actual gobernador de Zacatecas, David Monreal, anunció que buscará la candidatura para ese cargo. CUARTOSCURO

El Congreso aprobó una reforma contra el nepotismo electoral, pero empezará a aplicarse hasta 2030, aunque Morena se comprometió a hacerlo desde 2027

Luego de que el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunciara públicamente su intención de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que su partido ha fijado una postura contra el llamado “nepotismo electoral”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el legislador puede esperar seis años y subrayó que a la ciudadanía no le agrada que familiares se hereden cargos públicos.

La mandataria recordó que envió al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional, una para prohibir el nepotismo en cargos de elección popular y otra para eliminar la reelección inmediata, mismas que ya fueron aprobadas.

TE PUEDE INTERESAR: Crimen organizado habría extorsionado a minera Vizsla Silver en Concordia, Sinaloa

“Yo envié dos iniciativas al Congreso. Una para que no hubiera nepotismo en los puestos de elección popular de manera inmediata... una mamá que es presidenta municipal no le puede dejar al hijo la candidatura, ni al hermano, ni al primo, ni al sobrino, hasta el cuarto nivel de relación”, explicó.

Sheinbaum precisó que la prohibición abarca presidencias municipales, diputaciones, senadurías y gubernaturas, sin distinción de partido político.

No obstante, aclaró que la reforma constitucional entrará en vigor a partir de 2030, mientras que Morena se comprometió a aplicar esta medida desde el proceso electoral de 2027.

“Esas dos reformas constitucionales ya fueron aprobadas, solo que es a partir del 2030. Y en el caso del 2027, Morena planteó que no lo van a hacer desde ese año”, señaló.

La Presidenta afirmó que las candidaturas entre familiares generan rechazo social y limitan la participación de nuevos perfiles.

“Está mal, desde mi punto de vista, que sean hermanos, que sean primos. No le gusta eso a la gente y no está bien. Hay que dar oportunidades a que participen otras personas”, expresó.

Al referirse de manera directa al caso del senador zacatecano, Sheinbaum fue enfática al señalar que no existe urgencia para su postulación.

“En el caso de este compañero, ya lo he dicho, se puede esperar seis años”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Elecciones
Nepotismo

Personajes


Claudia Sheinbaum

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Suprema Corte

Suprema Corte
true

De todo, como en botica
La Fiscalía de Nuevo León confirmó la identidad de Britany Nahomi, de 15 años, cuyo cuerpo fue hallado en un predio de Monterrey; un adolescente fue detenido como sospechoso.

Confirma Fiscalía que cuerpo hallado en terreno baldío sí es de Britany, joven de 15 años desaparecida, en NL
Donald Trump utilizó sus redes sociales para lanzar duras críticas contra el Show de Medio Tiempo protagonizado por Bad Bunny.

‘Uno de los peores, es repugnante’: Reacciona Donald Trump a la actuación de Benito

Se mantendrá la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango.

Febrero Loco en México... Caerá aguanieve, fuertes lluvias, heladas de -5 grados y calor de hasta 40 en estos estados
En medio de casos recientes de sarampión en México, expertos alertan sobre sus riesgos y la importancia de la vacunación.

¿Qué es la peligrosa amnesia inmunológica?... la pueden padecer los portadores del Sarampión
De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl

De Toy Story a The Mandalorian: Estos son los anuncios que más nos impactaron del Super Bowl
La afición albiverde espera que las decisiones anunciadas se reflejen en un mejor desempeño en la Liga MX.

Santos Laguna admite deuda deportiva y anuncia un proceso de reconstrucción