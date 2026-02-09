Critica Claudia Sheinbaum a Saúl Monreal: ‘Está mal que se postulen hermanos’

Luego de que el senador de Morena, Saúl Monreal Ávila, anunciara públicamente su intención de buscar la candidatura al gobierno de Zacatecas, pese a que su partido ha fijado una postura contra el llamado “nepotismo electoral”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que el legislador puede esperar seis años y subrayó que a la ciudadanía no le agrada que familiares se hereden cargos públicos.

La mandataria recordó que envió al Congreso dos iniciativas de reforma constitucional, una para prohibir el nepotismo en cargos de elección popular y otra para eliminar la reelección inmediata, mismas que ya fueron aprobadas.

“Yo envié dos iniciativas al Congreso. Una para que no hubiera nepotismo en los puestos de elección popular de manera inmediata... una mamá que es presidenta municipal no le puede dejar al hijo la candidatura, ni al hermano, ni al primo, ni al sobrino, hasta el cuarto nivel de relación”, explicó.

Sheinbaum precisó que la prohibición abarca presidencias municipales, diputaciones, senadurías y gubernaturas, sin distinción de partido político.

No obstante, aclaró que la reforma constitucional entrará en vigor a partir de 2030, mientras que Morena se comprometió a aplicar esta medida desde el proceso electoral de 2027.

“Esas dos reformas constitucionales ya fueron aprobadas, solo que es a partir del 2030. Y en el caso del 2027, Morena planteó que no lo van a hacer desde ese año”, señaló.

La Presidenta afirmó que las candidaturas entre familiares generan rechazo social y limitan la participación de nuevos perfiles.

“Está mal, desde mi punto de vista, que sean hermanos, que sean primos. No le gusta eso a la gente y no está bien. Hay que dar oportunidades a que participen otras personas”, expresó.

Al referirse de manera directa al caso del senador zacatecano, Sheinbaum fue enfática al señalar que no existe urgencia para su postulación.

“En el caso de este compañero, ya lo he dicho, se puede esperar seis años”, concluyó.