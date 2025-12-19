Crítica de un panadero británico al pan mexicano desemboca en la indignación en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO- Tras una fuerte crítica al pan mexicano por parte de un panadero británico provocó una oleada de indignación en redes sociales, lo que desembocó en una disculpa pública. Durante una entrevista que concedió a un podcast temático de comida, Richard Hart, quien es cofundador de la panadería Green Rhino ubicada en Ciudad de México y que además es una persona conocida en los círculos internacionales de panadería, expresó que los mexicanos “realmente no tienen mucha cultura del pan”, y prosiguió diciendo que “hacen sándwiches con estos panecillos blancos, feos, que son bastante baratos y fabricados industrialmente”. TE PUEDE INTERESAR: ¿Conchas, marranitos, orejas o bolillo? Este es el pan más rico de México según Taste Atlas Tras hacer estos comentarios,velozmente fueron difundidos en redes sociales tales como Instagram, TikTok y X, en las que muchos mexicanos lo señalaron de ser desdeñoso e ofensivo hacia los panes tradicionales de México. Lo que en un principio derivó en una disputa sobre el pan, en poco tiempo se convirtió en un debate nacional sobre la identidad alimentaria.

“Ofendió a la comunidad de panaderos en México y creo que además todas las personas en México que les gusta el pan, que pues son casi todos”, expresó a la Agencia de de Noticias The Associated Press Daniela Delgado, quien es una estudiante universitaria en Ciudad de México. UNA DEFENSA APASIONADA AL PAN NACIONAL Las redes sociales pronto se colmaron tanto de de memes, como de videos y defensas vehementes del pan mexicano. Para esto los usuarios pusieron sus opiniones en las redes sociales en las que elogian los bolillos que comúnmente son usados para hacer tortas hasta las afamadas conchas que se vende en las cualquier panadería de barrio. Este incidente impulsó a que personas se preguntaran por qué un empresario extranjero desdeñó de manera pública un alimento que está hondamente arraigado en la cultura mexicana. ”Con el bolillo NO”, advertía una publicación que se hizo viral enuna cuenta de la red social X. HAY UNA DISCULPA PÚBLICA Conforme se iban incrementando las críticas hacia el panadero británico, obligó a Hart hacer una disculpa pública en Instagram, argumentando que expresó mal sus comentarios y que no mostró respeto por México y ni a su gente; así mismo reconoció la reacción emotiva a sus expresiones y precisó que no se comportó como un “invitado”.

”Cometí un error”, aseveró Hart en su declaración, quien prosigue diciendo “lo lamento profundamente”.

Si bien sus disculpa poco pudo hacer para calmar el debate, sí hubo usuarios que la aceptaron.

“Si quieren ser parte de la cultura mexicana, como es tener un restaurante o una panadería, deben de informarse”, dijo Delgado a AP. Por lo contrario, Josué Martínez, quien es un chef en la Escuela Culinaria Mexicana, manifestó que estaba contento de que se estuviera dando un debate ya que podría abrirse una ventana para hacer una discusión más amplia.

Durante mucho tiempo, el pan de México ha sido objeto de críticas criticado a nivel nacional tanto por su industrialización como por se dependencia de la harina blanca y el azúcar. Sin embargo para muchos, entre ellos Martínez, consideran que este tipo de conversaciones son diferentes cuando son lideradas por los propios mexicanos, en vez de por un empresario extranjero.