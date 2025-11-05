Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

El Gobierno de Estados Unidos reiteró que las decisiones del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida la “destrucción” del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), que se construía en Texcoco, justifican cancelar la protección antimonopolios para la alianza Delta-Aeroméxico.

El Departamento de Transporte (DOT) respondió el pasado lunes a una apelación de Aeroméxico y Delta, que pidieron a una Corte federal de Atlanta suspender la orden del pasado 15 de septiembre, para eliminar la protección antimonopolios que beneficia a su alianza desde 2016.

El DOT sostuvo que las aerolíneas no tienen probabilidades de ganar este juicio, y por tanto su orden debe seguir vigente mientras se litiga el caso, debido a que México ha estado violando desde 2022 el Convenio de Transporte Aéreo de 2015 entre ambos países.

”Dichas acciones incluyen la confiscación de un gran número de slots (horarios de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), equivalentes a la tercera parte de su capacidad original; la prohibición de operaciones exclusivas de carga en el AICM, y el mantenimiento de reglas opacas y no confiables de administración de slots, mediante la imposición de límites arbitrarios de capacidad que impiden la entrada de nuevos competidores”, afirmó el DOT.

Agregó que estas condiciones favorecen el acaparamiento de slots por parte de la alianza Delta-Aeroméxico, que buscaba reducir cuando les autorizó operar bajo esa figura en 2016, con la expectativa de mejoras en la competencia.

“Desafortunadamente, esta expectativa no se cumplió, y para empeorar las cosas, en 2022-2023 el Gobierno mexicano redujo en gran n˙mero los slots del AICM, luego de destruir un nuevo aeropuerto parcialmente construido, cercano al AICM, que hubiera brindado amplia capacidad. Como resultado, nuevas entradas al AICM, que habían sido difíciles, se volvieron imposibles”, afirmó el DOT.

En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

El DOT también destacó el gran crecimiento de operaciones mixtas de carga y pasajeros de Aeroméxico en el AICM, donde para 2023 ya manejaba 73 por ciento de las toneladas transportadas.

“Debido a su predominio sobre los slots del AICM, la alianza ahora puede explotar las acciones del Gobierno de México para ganar ventajas competitivas a las que sus rivales no tienen acceso”, señala el escrito ante la Corte de Apelaciones del Décimo Primer Circuito.

La orden del DOT está agendada para entrar en vigor el 1 de enero, y ante la Corte, se enfatizó que Delta conservar· su 20 por ciento de participación en Aeroméxico, y las aerolíneas pueden mantener códigos compartidos y programas de viajero frecuente que ya tenían antes de 2016.

La Corte no tiene aún fecha de audiencia para escuchar argumentos. El fallo sobre la suspensión, que debe emitir un panel de tres jueces de Apelación, seguramente será dictado antes del 1 de enero.