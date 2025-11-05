Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM

México
/ 5 noviembre 2025
    Critica Gobierno de Trump la decisión de AMLO de ‘destruir’ NAIM
    En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento. FOTO: REFORMA

Afirman que México ha estado violando desde 2022 el Convenio de Transporte Aéreo de 2015 entre ambos países

El Gobierno de Estados Unidos reiteró que las decisiones del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida la “destrucción” del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM), que se construía en Texcoco, justifican cancelar la protección antimonopolios para la alianza Delta-Aeroméxico.

El Departamento de Transporte (DOT) respondió el pasado lunes a una apelación de Aeroméxico y Delta, que pidieron a una Corte federal de Atlanta suspender la orden del pasado 15 de septiembre, para eliminar la protección antimonopolios que beneficia a su alianza desde 2016.

TE PUEDE INTERESAR: Michoacán, aún bajo el control de nueve capos

El DOT sostuvo que las aerolíneas no tienen probabilidades de ganar este juicio, y por tanto su orden debe seguir vigente mientras se litiga el caso, debido a que México ha estado violando desde 2022 el Convenio de Transporte Aéreo de 2015 entre ambos países.

”Dichas acciones incluyen la confiscación de un gran número de slots (horarios de despegue y aterrizaje) en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), equivalentes a la tercera parte de su capacidad original; la prohibición de operaciones exclusivas de carga en el AICM, y el mantenimiento de reglas opacas y no confiables de administración de slots, mediante la imposición de límites arbitrarios de capacidad que impiden la entrada de nuevos competidores”, afirmó el DOT.

Agregó que estas condiciones favorecen el acaparamiento de slots por parte de la alianza Delta-Aeroméxico, que buscaba reducir cuando les autorizó operar bajo esa figura en 2016, con la expectativa de mejoras en la competencia.

“Desafortunadamente, esta expectativa no se cumplió, y para empeorar las cosas, en 2022-2023 el Gobierno mexicano redujo en gran n˙mero los slots del AICM, luego de destruir un nuevo aeropuerto parcialmente construido, cercano al AICM, que hubiera brindado amplia capacidad. Como resultado, nuevas entradas al AICM, que habían sido difíciles, se volvieron imposibles”, afirmó el DOT.

En 2016, Aeroméxico controlaba 50 por ciento de los slots del AICM, sostuvo, mientras que para 2024, Delta-Aeroméxico tenÌa el 60 por ciento.

El DOT también destacó el gran crecimiento de operaciones mixtas de carga y pasajeros de Aeroméxico en el AICM, donde para 2023 ya manejaba 73 por ciento de las toneladas transportadas.

“Debido a su predominio sobre los slots del AICM, la alianza ahora puede explotar las acciones del Gobierno de México para ganar ventajas competitivas a las que sus rivales no tienen acceso”, señala el escrito ante la Corte de Apelaciones del Décimo Primer Circuito.

La orden del DOT está agendada para entrar en vigor el 1 de enero, y ante la Corte, se enfatizó que Delta conservar· su 20 por ciento de participación en Aeroméxico, y las aerolíneas pueden mantener códigos compartidos y programas de viajero frecuente que ya tenían antes de 2016.

La Corte no tiene aún fecha de audiencia para escuchar argumentos. El fallo sobre la suspensión, que debe emitir un panel de tres jueces de Apelación, seguramente será dictado antes del 1 de enero.

Temas


4T
Consulta Naim

Personajes


Andrés Manuel López Obrador

true

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa