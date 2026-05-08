Critica oposición ‘ocurrencias’ de la SEP en calendario escolar; plantean pago a cuidadores

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México
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    Critica oposición ‘ocurrencias’ de la SEP en calendario escolar; plantean pago a cuidadores
    Acusan que adelantar cierre de ciclo escolar impacta en aprendizaje, pero también en sistema de cuidados. CUARTOSCURO

Señalan que decisiones en gobierno se toman desde escritorio, sin consultar a los padres de familia

Las bancadas del PAN y MC en el Senado cuestionaron al Gobierno de Morena por haberse dejado llevar por “ocurrencias” y la fiebre del Mundial de Futbol y adelantar 28 días efectivos el cierre del ciclo escolar.

“El Gobierno decidió ampliar el periodo vacacional escolar sin consultar a las madres y padres de familia. Otra vez, toman decisiones desde el escritorio, sin pensar en quienes sí tienen que salir todos los días a trabajar”, protestó el senador Ricardo Anaya, jefe de la bancada blanquiazul.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/rechaza-cnte-modificaciones-al-calendario-escolar-LB20563923

“Millones de familias tendrán que resolver, de un día para otro, quién cuida a sus hijos, cómo reorganizan sus horarios y cómo absorben el costo adicional que esto implica. Pero gobernar no es improvisar ocurrencias. Las decisiones públicas deben tomarse escuchando a las familias y entendiendo la realidad de quienes sostienen este país con su trabajo”.

En el mismo tono se manifestó el senador Clemente Castañeda, jefe del grupo naranja.

“Ese es el problema de tomar decisiones desde el escritorio y con la calentura mundialista a todo lo que da: nadie piensa en las niñas, los niños, ni en sus familias.

“Adelantar el fin de clases no solo impacta el aprendizaje; también traslada a millones de hogares una carga de cuidados para la que muchas familias no tienen tiempo, apoyo ni recursos”.

En opinión del parlamentario jalisciense, “las ocurrencias no pueden sustituir la planeación educativa. Si el Gobierno quiere modificar el calendario escolar, entonces también tendría que asumir las consecuencias y respaldar a quienes sostienen todos los días el trabajo de cuidados en este País”.

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió que haya un pago económico para las personas que vayan a cuidar a los niños que no irán a la escuela.

“Vamos a plantear formalmente que el Gobierno entregue una compensación económica a las personas cuidadoras que se harán cargo de millones de niñas y niños a partir del fin de clases”, expresó.

“El trabajo de cuidados se debe remunerar”.

Uno de los principales reclamos que generó el cambio del ciclo escolar, es que se dificultará el cuidado de los niños cuyos padres son trabajadores y deben salir de casa para realizar sus funciones, por lo que deberán encargar a dicha tarea a otras personas.

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