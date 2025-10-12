Critica recorte de recursos titular de Profepa; PEF prevé destinar 827 MDP

    Critica recorte de recursos titular de Profepa; PEF prevé destinar 827 MDP
    “Si no tenemos recursos para operar, nuestros inspectores no pueden estar en el territorio”, advierte la titular de la Profepa, Mariana Boy. FOTO: REFORMA

La reducción pudiera parecer minúscula, pero no lo es para una dependencia que opera ya con recursos apenas suficientes

“Si no tenemos recursos para operar, nuestros inspectores no pueden estar en el territorio”, advierte la titular de la Profepa, Mariana Boy.

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 prevé destinar 827 millones de pesos a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), monto 1.5 por ciento menor al aprobado para este año.

La reducción pudiera parecer minúscula, pero no lo es para una dependencia que opera ya con recursos apenas suficientes para el volumen de las tareas que tiene encomendadas, dice la funcionaria.

“Para nosotros es muchísimo, nos pega en la operación”, advirtió Boy.

“De por sí tenemos sólo 500 inspectores en todo el País para todas las materias: tráfico ilegal de especies, zoológicos, maltrato animal, tala ilegal, cambios de uso de suelo ilegales, zona federal marítimo terrestre, desarrollos inmobiliarios, impacto ambiental, industria. Con 500 inspectores y nos recortan recursos, la verdad es que sí nos afecta mucho”, agregó.

