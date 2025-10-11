Critican a alcalde de Yucatán por adquisición de dos vehículos para su uso personal

México
/ 11 octubre 2025
    Critican a alcalde de Yucatán por adquisición de dos vehículos para su uso personal
    “Y las vamos a usar, no tengo que esperar el día de mañana que concluya mi gestión”, dijo el edil. FOTO: TOMADA DE REDES

Presume compra mientras ciudadanos exponen problemáticas generalizadas en el municipio de Ixil

El alcalde de Ixil, Yucatán, Vicente Cobá Cocom, confirmó la adquisición de dos costosas camionetas para su uso personal.

El edil, postulado por el Partido del Trabajo, lo confesó en una reunión que se difundió en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Estados Unidos avances de México contra gusano barrenador

”Andamos en dos camionetas. Se rumoraba que el presidente se iba a comprar una, no una, dos. Y las vamos a usar, no tengo que esperar el día de mañana que concluya mi gestión”, expresó.

Y aunque su argumento es la transparencia, se le criticó por adquirir dos camionetas Hilux cada una con un precio que supera el medio millón de pesos.

Con apenas un año en el cargo, Cobá Cocom estrenó los vehículos mientras le criticaban las carencias en el municipio, reconocido por ser la “tierra de las cebollitas”, ya que ahí se cosechan las cebollitas cambray.

Hace apenas unos días, el alcalde petista propuso al cabildo dar por terminado el convenio de adhesión a la Zona Metropolitana de Mérida.

La medida, que fue aprobada, implica que ese ayuntamiento deje de participar en los programas y estrategias regionales de planeación urbana conjunta con los municipios conurbados.

La dirigencia del Partido del Trabajo en Yucatán no se ha pronunciado sobre esta decisión del munícipe emanado de ese instituto político.

Temas


Gobierno

true

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
Javier Vargas Arias, empresario del sector citrícola, fue asesinado la mañana del miércoles en la vía pública del municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, región reconocida por su alta producción de cítricos.

Veracruz: Reportan asesinato de Javier Vargas, empresario citrícola en Álamo Temapache
La Coca-Cola hecha en México se exporta a más de 20 países y es especialmente codiciada en Estados Unidos, donde los coleccionistas incluso pagan más por las botellas originales de vidrio .

¿De qué está hecha la Coca-Cola Mexicana?... y por qué bajará el azúcar en la bebida
Del ámbito federal, casi la mitad de recursos por aclarar corresponden al Poder Judicial.

Encuentra ASF anomalías por 5.1 mil millones de pesos en gasto de 2024
Trump ha desplegado fuerzas federales, como agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Guardia Nacional, en diferentes ciudades bajo la excusa de altos índices de criminalidad y puesto como prioridad la detención de migrantes indocumentados. FOTO

Trump cancela planes para el despliegue inminente de tropas en San Francisco
Al inicio de su segundo mandato como presidente de EU, Trump designó a cárteles como grupos terroristas.

Insiste Donald Trump: ‘México está siendo gobernado por los cárteles’
Changpeng Zhao fue la primera persona en ser sentenciada a prisión por violar la ley que obliga a las instituciones financieras saber quiénes son sus clientes, monitorear las transacciones y presentar informes de actividad sospechosa. FOTO:

Donald Trump indulta al fundador de Binance, sentenciado por violar Ley de Secreto Bancario
El rey Carlos III de Gran Bretaña y a la reina Camila asistiendo a una oración ecuménica con el papa León XIV (C) en la Capilla Sixtina, en la Ciudad del Vaticano.

La Capilla Sixtina es testigo del histórico rezo entre el papa León XIV y el rey Carlos III