Critican a alcalde de Yucatán por adquisición de dos vehículos para su uso personal

El alcalde de Ixil, Yucatán, Vicente Cobá Cocom, confirmó la adquisición de dos costosas camionetas para su uso personal.

El edil, postulado por el Partido del Trabajo, lo confesó en una reunión que se difundió en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Reconoce Estados Unidos avances de México contra gusano barrenador

”Andamos en dos camionetas. Se rumoraba que el presidente se iba a comprar una, no una, dos. Y las vamos a usar, no tengo que esperar el día de mañana que concluya mi gestión”, expresó.

Y aunque su argumento es la transparencia, se le criticó por adquirir dos camionetas Hilux cada una con un precio que supera el medio millón de pesos.

Con apenas un año en el cargo, Cobá Cocom estrenó los vehículos mientras le criticaban las carencias en el municipio, reconocido por ser la “tierra de las cebollitas”, ya que ahí se cosechan las cebollitas cambray.

Hace apenas unos días, el alcalde petista propuso al cabildo dar por terminado el convenio de adhesión a la Zona Metropolitana de Mérida.

La medida, que fue aprobada, implica que ese ayuntamiento deje de participar en los programas y estrategias regionales de planeación urbana conjunta con los municipios conurbados.

La dirigencia del Partido del Trabajo en Yucatán no se ha pronunciado sobre esta decisión del munícipe emanado de ese instituto político.