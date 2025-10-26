Cruz Roja pide más donativos ante la creciente crisis tras las inundaciones en cinco estados

México
/ 26 octubre 2025
    Cruz Roja pide más donativos ante la creciente crisis tras las inundaciones en cinco estados
    En México, los aportes de la Cruz Roja se complementan con el Plan DN-III-E de la Secretaría de la Defensa Nacional. /FOTO: ESPECIAL

Hacen un llamado público para que continúen las donaciones de insumos y dinero, al advertir que la emergencia por lluvias en varios estados aún exige mayor apoyo

CDMX.- La Cruz Roja Mexicana informó que, tras las severas inundaciones que afectaron a cinco entidades del país, ha logrado reunir más de 30 toneladas de ayuda humanitaria, entre víveres y artículos de limpieza, aunque advirtió que aún existe una necesidad urgente de cooperación ciudadana.

El organismo precisó que los donativos pueden hacerse tanto en especie como en dinero. Para ello habilitó la cuenta bancaria BBVA 0404040406 y recordó que mantiene 13 centros de acopio en diferentes estados para recibir alimentos no perecederos, productos de higiene personal y artículos de limpieza para el hogar.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Sí quiero pagar, pero no diez veces más’: Salinas Pliego busca fin a disputa con el SAT

En Veracruz, entidad particularmente afectada, se han establecido puntos de acopio en Xalapa, Orizaba y Puerto de Veracruz, mientras que en el Estado de México se ubican instalaciones en Toluca, Naucalpan y Huixquilucan, entre otros municipios.

La coordinación de la Cruz Roja señaló que, aunque ya se ha avanzado en la entrega de ayuda, el alcance de los daños y la dispersión geográfica de las zonas afectadas demandan un esfuerzo sostenido de donaciones para garantizar el abastecimiento y logística de distribución.

TE PUEDE INTERESAR: Aseguran 385 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo en Culiacán

Voluntarios alertaron que algunas comunidades permanecen aisladas y requieren tanto abastecimiento básico como apoyo para limpieza, saneamiento y atención médica, lo que hace crucial que se mantenga la cadena de donación activa.

El llamado va dirigido también a las donaciones económicas, pues permiten cubrir transportes, logística, contratación de personal de emergencia y adquisición de materiales que no siempre pueden recaudarse en especie.

La Cruz Roja reiteró su agradecimiento a quienes ya han aportado, pero subrayó la importancia de que más ciudadanos, empresas y organizaciones se sumen al esfuerzo para asegurar que “nadie quede sin ayuda” mientras continúa la recuperación de las zonas más golpeadas. Con información de Excélsior

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

