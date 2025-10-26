Aseguran 385 kilos y 170 litros de metanfetamina en cateo en Culiacán

CDMX.- Autoridades federales aseguraron 385 kilos y 170 litros de metanfetamina, tras ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Laguna de los Hornos, dentro del fraccionamiento Vistas del Lago, en Culiacán, Sinaloa.

El Gabinete de Seguridad informó que la operación fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron ubicar una propiedad utilizada presuntamente para almacenar y procesar sustancias ilícitas.

Con base en los indicios recopilados, un juez de control otorgó la orden judicial para intervenir el domicilio, donde los agentes localizaron los contenedores con droga durante el cateo.

En el sitio se aseguraron tanto sustancias sólidas como líquidas, presumiblemente metanfetamina, que estaban listas para ser distribuidas. Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, mientras que el inmueble quedó sellado y bajo resguardo de las autoridades.

Según el comunicado oficial, con esta acción “se impidió que miles de dosis de drogas sintéticas llegaran a manos de los jóvenes, además de representar una afectación económica directa a las organizaciones delictivas”.

El cateo fue ejecutado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN).

El operativo se desarrolló sin incidentes y forma parte de las acciones conjuntas para combatir el tráfico y producción de drogas sintéticas en el noroeste del país, donde Sinaloa es considerado un punto estratégico para la distribución.

La FGR continuará con las investigaciones periciales y químicas correspondientes para determinar el grado de pureza del material asegurado y su posible vínculo con células delictivas locales. Con información de El Universal