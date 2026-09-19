Matan a sargento del Ejército tras enfrentamiento en Tlaquiltenango, Morelos; capturan a dos presuntos agresores

CDMX.- Un sargento perteneciente al 108 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano perdió la vida tras resultar gravemente herido durante un enfrentamiento contra civiles armados en la comunidad de Palo Grande, en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos. Cerca de las 00:25 horas de este sábado, sujetos armados abrieron fuego sobre la calle Gorriones, a la altura de la secundaria Conafe, en el momento en que personal del Ejército realizaba labores de vigilancia.

Durante los patrullajes de prevención, sujetos armados sorprendieron a balazos a los elementos castrenses, quienes repelieron la agresión en el sitio. De acuerdo con reportes locales, en el lugar se escucharon más de 50 detonaciones durante varios minutos.

DOS MILITARES HERIDOS Y UN PRESUNTO AGRESOR LESIONADO El saldo del ataque incluyó dos militares heridos y un presunto agresor lesionado, todos trasladados de urgencia a un hospital para recibir atención médica. Horas después de su ingreso al nosocomio, se confirmó el fallecimiento del sargento, identificado preliminarmente como Daniel “N”, debido a la severidad de las heridas sufridas en el tiroteo. El otro elemento castrense y el civil lesionado permanecen bajo observación médica.

Tras el despliegue operativo de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones de la escena, las autoridades lograron la detención de dos presuntos participantes en la agresión armada. SE DESCONOCE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS DETENIDOS Ambos sospechosos quedaron a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades e integrar la carpeta de investigación correspondiente. El 108 Batallón de Infantería, conocido como “Los Lagartos”, mantiene su sede operativa en la región sur de Morelos para reforzar la seguridad en municipios como Tlaquiltenango, Jojutla, Amacuzac y Puente de Ixtla.

Hasta el momento, las autoridades federales y estatales no han emitido un comunicado para detallar la situación jurídica de los detenidos o el estado de salud del militar hospitalizado.