Atacan casa de diseñador que bordó vestido de Sheinbaum; Fiscalía de Oaxaca investiga intento de extorsión

JUCHITÁN, OAX.- La casa del artista zapoteco Elvis Guerra, creador del bordado artesanal de la prenda que usó la presidenta Claudia Sheinbaum durante el Grito de Independencia, fue atacada a balazos anoche en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, en un caso que la Fiscalía estatal investiga como un intento de extorsión. La agresión ocurrió en el Callejón Enrique Jiménez, en la Novena Sección, donde personal de la dependencia aseguró tres elementos balísticos que fueron incorporados a la carpeta de investigación.

La Fiscalía informó que ya identificó a los presuntos responsables de disparar contra la fachada: un hombre y una mujer que viajaban a bordo de una motocicleta. Imágenes obtenidas durante los primeros trabajos ministeriales y las labores de inteligencia permitieron establecer la identidad de ambos, añadió.

INTENTO DE EXTORSIÓN, PRIMERA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN La Vicefiscalía Regional del Istmo mantiene como primera línea de investigación que el ataque derivó de un intento de extorsión contra el diseñador. Tras el ataque, se desplegó un operativo junto con el Gabinete de Seguridad para localizar y detener a los presuntos agresores, además de brindar acompañamiento a las víctimas.

Elvis Guerra es un poeta, traductor, diseñador textil y artesano muxe zapoteco. Es el fundador de Creaciones Biulú, un colectivo artesanal integrado principalmente por mujeres e identidades muxes de Juchitán.