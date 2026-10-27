Cuauhtémoc Blanco explota contra la prensa en San Lázaro por preguntas de su esposa “No empiecen a chin***”
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El legislador negó la supuesta detención de su pareja en E.U, agredió a la prensa y abandonó molesto la Cámara de Diputados.
El diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco, reaccionó de forma agresiva contra varios reporteros que lo cuestionaron en San Lázaro. La confrontación ocurrió cuando los periodistas le preguntaron sobre las versiones que circulaban en redes sociales respecto a una presunta detención de su esposa, Natalia Rezende, en Estados Unidos.
“No empiecen a chingar”, contestó el exgobernador de Morelos mientras caminaba apresurado por los pasillos del recinto.
Ante la insistencia de los periodistas, el exlegislador negó las versiones sobre la detención de su pareja. “Ahí está en mi casa. ¿Quieres que te mande una fotografía?”, agregó molesto antes de retirarse del lugar sin decir algo más.
La reacción de Blanco quedó registrada en un video difundido por medios nacionales en la red social X. En las imágenes se observa al legislador rodeado de micrófonos mientras esquiva a la prensa.
UN ATAQUE POLÍTICO EN SU CONTRA
El exgobernador catalogó los rumores sobre su familia como un ataque político en su contra. De acuerdo con declaraciones recopiladas tras el incidente, Blanco aseguró que las versiones sobre la detención de su esposa son un invento derivado de su reciente gestión como gobernador del estado de Morelos.
AUTORIDADES MEXICANAS Y ESTADOUNIDENSES NO HAN DICHO NADA
Hasta el momento no existe ningún reporte oficial por parte de autoridades mexicanas o estadounidenses que confirme investigaciones o detenciones en contra de Natalia Rezende. Ninguna dependencia judicial o de migración de Estados Unidos ha emitido fichas informativas que respalden las versiones difundidas en internet.
Diversas personas del ámbito político señalaron que no es la primera vez que el exgobernador sostiene enfrentamientos verbales con periodistas al ser cuestionado sobre temas personales o de su gestión pública.