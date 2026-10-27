Cuauhtémoc Blanco explota contra la prensa en San Lázaro por preguntas de su esposa “No empiecen a chin***”

El diputado federal por Morena, Cuauhtémoc Blanco, reaccionó de forma agresiva contra varios reporteros que lo cuestionaron en San Lázaro. La confrontación ocurrió cuando los periodistas le preguntaron sobre las versiones que circulaban en redes sociales respecto a una presunta detención de su esposa, Natalia Rezende, en Estados Unidos .

“No empiecen a chingar”, contestó el exgobernador de Morelos mientras caminaba apresurado por los pasillos del recinto.

Ante la insistencia de los periodistas, el exlegislador negó las versiones sobre la detención de su pareja. “Ahí está en mi casa. ¿Quieres que te mande una fotografía?”, agregó molesto antes de retirarse del lugar sin decir algo más.

La reacción de Blanco quedó registrada en un video difundido por medios nacionales en la red social X. En las imágenes se observa al legislador rodeado de micrófonos mientras esquiva a la prensa.

UN ATAQUE POLÍTICO EN SU CONTRA

El exgobernador catalogó los rumores sobre su familia como un ataque político en su contra. De acuerdo con declaraciones recopiladas tras el incidente, Blanco aseguró que las versiones sobre la detención de su esposa son un invento derivado de su reciente gestión como gobernador del estado de Morelos.