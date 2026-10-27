Detienen en Nueva York a Natalia Rezende, esposa de Cuauhtémoc Blanco

Natalia Rezende Moreira, esposa del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, fue retenida en un aeropuerto de Nueva York por trasladar una alta suma de dinero en efectivo sin declarar ante las autoridades aduanales de Estados Unidos . La exfuncionaria del DIF Morelos fue interceptada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante una revisión de rutina.

El dinero en efectivo estaba destinado a una donación religiosa, según las declaraciones que la propia Rezende dio a los agentes estadounidenses. Las leyes de Estados Unidos obligan a cualquier viajero a declarar montos superiores a los 10 mil dólares en efectivo al ingresar o salir de su territorio.

La visa estadounidense de Natalia Rezende habría sido revocada tras concluir la inspección y el decomiso preventivo del dinero. Fuentes cercanas al caso señalan que las autoridades aduanales iniciaron el procedimiento administrativo correspondiente por la falta de declaración del dinero.

”UN INVENTO” SEGÚN DECLARACIONES DEL EXFUTBOLISTA

Cuauhtémoc Blanco calificó la información como “un invento” al ser cuestionado por medios de comunicación en el Congreso. El actual legislador por Morena y exgobernador de Morelos se negó a dar más detalles sobre la situación legal de su esposa y abandonó el lugar sin responder más preguntas.

La versión fue revelada por reportes periodísticos de fuentes del entorno político del exgobernador. Hasta el momento, ni la Embajada de Estados Unidos ni las autoridades mexicanas han emitido un comunicado oficial para confirmar o desmentir el caso.