“Combatir al narcotráfico no es traicionar a la patria”: César Jáuregui cuestiona la acusación de la FGR en su contra

El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, rechazó las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) durante su audiencia de vinculación a proceso. El exfuncionario defendió el operativo en el que se aseguraron dos toneladas de metanfetamina en un narco laboratorio estatal y afirmó que la persecución penal en su contra obedece a intereses políticos.

”Combatir el narcotráfico no es traicionar a la patria”, sostuvo Jáuregui en una grabación filtrada dada a conocer por diversos periodistas en X. Durante su intervención ante el juez, el exprocurador defendió el actuar del equipo policial que ejecutó el decomiso y aseguró que los agentes no cometieron ningún delito grave al cumplir su deber. ”Las tentaciones autoritarias se presentan sin importar la ideología del gobierno en turno”, advirtió el exfiscal al cuestionar la tipificación del delito de traición a la patria promovida por la FGR.

LA FGR LO CALIFICÓ DE DELITO POR LA PRESENCIA NO AUTORIZADA DE AGENTES EXTRANJEROS Durante el operativo llevado a cabo en territorio local, autoridades de Estados Unidos participaron en las maniobras tácticas para asegurar la droga. La defensa de Jáuregui insiste en que las pruebas carecen de sustento técnico y responde a una estrategia para impactar el mapa político de la entidad. JÁUREGUI PERMANECE EN PRISIÓN PREVENTIVA Un juez federal ordenó la medida de prisión preventiva para el exfuncionario, por lo que continuará su proceso penal recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano. Además del expediente de la FGR, el exfiscal enfrenta cargos en el fuero local por supuestas irregularidades y uso indebido de funciones durante su gestión.

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