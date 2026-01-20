Cubrebocas regresa en 2026: Secretaría de Salud en Tlaxcala activó medidas por casos de sarampión
Luego de que se confirmaron dos casos de sarampión en el municipio de Tetla de la Solidaridad, Tlaxcala, la Secretaría de Salud pidió a la población cumplir con medidas de prevención
Desde la detección del primer caso de sarampión en México, ocurrido el 14 de febrero de 2025 en una menor de edad, en el estado de Chihuahua, las autoridades pertinentes iniciaron la aplicación los protocolos de contención y medidas de prevención.
En este sentido, durante la primera quincena del 2026, la Secretaría de Salud (SSa) de Tlaxcala reactivó el uso del cubrebocas para sus ciudadanos. Es importante destacar que estas precauciones también ocurren en un contexto en el que, recientemente, se confirmaron dos casos de sarampión en la región.
“La Secretaría de Salud de Tlaxcala informa que, de acuerdo al comportamiento epidemiológico se han confirmado dos casos de sarampión por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) en el municipio de Tetla de la Solidaridad en la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, de un paciente masculino de 31 años de edad y un paciente femenino de 6 años de edad de la misma localidad”, se aclara en un comunicado emitido el pasado 17 de enero.
REACTIVACIÓN DEL USO DEL CUBREBOCAS EN TLAXCALA... ESTA VEZ POR CONTAGIOS DE SARAMPIÓN
La dependencia estatal solicitó a la población mantener la vigilancia para la detección oportuna de los casos de sarampión, para iniciar con las medidas de manejo correspondientes: “Se recomienda a la población en general reforzar y mantener las medidas preventivas y de protección con la finalidad de reducir el contagio y/o complicaciones”.
Entre las medidas activadas, se encuentran las siguientes:
1. Uso correcto del cubrebocas como medida preventiva y deseable.
2. Lavarse las manos con frecuencia y evitar tocarse la cara.
3. Evitar el contacto cercano con personas enfermas y no compartir alimentos, utensilios, cepillos de dientes, cigarros u otros objetos personales similares.
4. Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o con el codo al toser o estornudar.
5. Desechar los pañuelos de forma adecuada.
6. Limpieza de superficies.
7. Mantener a los recién nacidos lejos de cualquier persona con tos o síntomas de resfriado.
8. Actualizar los esquemas de vacunación en adultos, niños, adolescentes y personal de salud.
En caso de presentar la enfermedad, se reiteró que la persona debe aislarse y acudir a su unidad hospitalaria más cercana. Para saber si requiere la atención indicada, considere los siguientes síntomas:
1. Fiebre;
2. Conjuntivitis;
3. Coriza o rinitis aguda (inflamación de la mucosa nasal que causa estornudos, mucosidad, congestión y picazón);
4. Exantema céfalo caudal (erupción cutánea generalizada que comienza en la cara o la cabeza y se extiende hacia el cuello, el tronco y, finalmente, las extremidades);
5. Tos;
6. Manchas de Koplik (puntos blancos azulados sobre un fondo rojo que aparecen en la mucosa interna de las mejillas).
SE HAN APLICADO MÁS DE 11.8 MILLONES DE VACUNAS CONTRA EL SARAMPIÓN ENTRE 2025 Y 2026
La SSa de México explicó que desde la detección del primer caso de sarampión en Chihuahua, en 2025, se han aplicado más de 11.8 millones de vacunas contra el sarampión a nivel nacional.
Entre la población que fue prevenida con las inyecciones, tanto en vacunación regular como en las estrategias de respuesta rápida ante brotes, se encuentran en su mayoría las infancias y demás grupos susceptibles.
“Cabe destacar que más del 90% de los casos confirmados corresponden a personas sin antecedente de vacunación. Los cuadros graves y las defunciones se concentran principalmente en poblaciones con esquemas de vacunación incompletos, niñas y niños pequeños, así como en personas con malnutrición o sistemas inmunológicos debilitados”.