$!Cubrebocas regresa en 2026: Secretaría de Salud en Tlaxcala activó medidas por casos de sarampión

Desde la detección del primer caso de sarampión en México, ocurrido el 14 de febrero de 2025 en una menor de edad, en el estado de Chihuahua, las autoridades pertinentes iniciaron la aplicación los protocolos de contención y medidas de prevención.

En este sentido, durante la primera quincena del 2026, la Secretaría de Salud (SSa) de Tlaxcala reactivó el uso del cubrebocas para sus ciudadanos. Es importante destacar que estas precauciones también ocurren en un contexto en el que, recientemente, se confirmaron dos casos de sarampión en la región.

“La Secretaría de Salud de Tlaxcala informa que, de acuerdo al comportamiento epidemiológico se han confirmado dos casos de sarampión por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) en el municipio de Tetla de la Solidaridad en la comunidad de San Bartolomé Matlalohcan, de un paciente masculino de 31 años de edad y un paciente femenino de 6 años de edad de la misma localidad”, se aclara en un comunicado emitido el pasado 17 de enero.