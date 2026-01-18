Secretaría de Salud de Puebla confirma primer caso de sarampión

La Secretaría de Salud de Puebla confirmó la detección del primer caso de sarampión en el estado, por lo que reforzó la vigilancia epidemiológica de la mano del Gobierno estatal.

En el comunicado, informaron que la detección del primer caso se encuentra debidamente identificado, atendido y bajo seguimiento médico, se trata de una mujer de 30 años de edad, que reside en la ciudad de Puebla y es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

TE PUEDE INTERESAR: México, primer lugar en América en contagios de sarampión

Tras ser valorada y recibir atención médica, se encuentra estable, sin presentar complicaciones, y permanece bajo aislamiento domiciliario.

”Se trata de una paciente femenina de 30 años de edad, derechohabiente del IMSS Ordinario y residente del municipio de Puebla, quien, tras ser valorada y recibir atención médica oportuna, se encuentra estable, sin presentar complicaciones, y permanece bajo aislamiento domiciliario”, se lee en el comunicado.

Tras conocerse el caso, se activó el Equipo de Respuesta Rápida (ERRA) ante casos de sarampión en el estado, integrado por responsables de epidemiología de las distintas instituciones del sector salud.

Entre las acciones implementadas se encuentran: el bloqueo vacunal en el domicilio donde vive la paciente, la búsqueda intencionada de posibles casos sospechosos y el reforzamiento de esquemas de vacunación en la zona.

TE PUEDE INTERESAR: Recomienda Salud Coahuila vacunarse contra el sarampión a quienes viajen a EUA por el Mundial de Futbol

RECOMENDACIONES

La dependencia poblana recomendó a la población en general usar cubrebocas en espacios públicos y cerrados, el lavado frecuente de manos, el estornudo de etiqueta y la prevención mediante la vacunación.

Así como exhortan a las personas que presentan: fiebre, tos, escurrimiento nasal, irritación ocular o erupciones en la piel a evitar actividades sociales, acudir de manera inmediata a su unidad de salud más cercana y reforzar las medidas preventivas.

Además de que es prioritario que niñas y niños de 6 meses a 9 años, así como adolescentes y personas adultas de 10 a 49 años que no cuenten con un esquema completo de vacunación, acudan a su unidad de salud para recibir la vacuna.

TE PUEDE INTERESAR: Entra en vigor prohibición a vapeadores en México este 16 de enero

MÉXICO, PRIMER LUGAR EN CASOS REPORTADOS

Entre 2019 y 2024 se confirmaron en México 223 casos de sarampión, mientras que en 2025 la Secretaría de Salud registró 6 mil 213 casos acumulados confirmados.

Con esta cifra el país se posicionó en el primer lugar de América al superar a Canadá, que rebasó los 5 mil 300 casos, de acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (Paho, por sus siglas en inglés).

La autoridad médica también señaló que en 2025 se documentaron 29 muertes en personas no vacunadas en el continente: 24 en México (21 ocurrieron en Chihuahua, y las otras tres en Durango, Sonora y Jalisco; así como tres en Estados Unidos y dos en Canadá.

La Paho indicó que en América se contabilizaron 13 mil 767 casos de sarampión confirmados, de acuerdo con los últimos informes de vigilancia de cada país.

TE PUEDE INTERESAR: Depresión, uno de los principales motivos de atención en salud mental en Coahuila

En Estados Unidos se verificaron mil 952 casos; en Bolivia, 541; en Paraguay, 49; en Belice, 44; en Brasil, 37; en Argentina, 36; en Uruguay, siete; en Perú, cinco, y en Costa Rica y Guatemala, uno en cada nación.

Hasta la SE 52 de 2025, en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática se han notificado 15 mil 342 casos probables de sarampión o rubéola a nivel nacional.

El gobierno federal, a través del boletín informativo número 39 de la situación epidemiológica de enfermedades prevenibles por vacunación en México, dio a conocer que 91.1%, es decir, 5 mil 603 personas, no cuentan con antecedente de vacunación.

Mientras que 6.1% (375) tienen una dosis de sarampión, rubéola y parotiditis (SRP/SR), y 2.8% (174) cuentan con dos o más dosis de SRP/SR documentado en la Cartilla Nacional de Salud.

TE PUEDE INTERESAR: Prohíben posadas y reuniones navideñas en Chiapas, por casos de Sarampión

En cuanto a la distribución por sexo, el predominio es en mujeres 51.1%, con 3 mil 146 casos, y 48.9% en hombres, con 3 mil 6.

Respecto al grupo etario mayormente afectado, se encontró que es el de uno a cuatro años, con 15.3%, es decir 942 casos, seguido del grupo de 25 a 29 años, con 11.3%, lo que equivale a 695. Chihuahua reporta 4 mil 483 casos confirmados de sarampión, lo que lo coloca como el estado con más incidencia.

Le siguen Jalisco, con 574; Guerrero, con 240, y en cuarto lugar está Michoacán con 231. Continúan Chiapas, con 173; Sonora, con 112; Sinaloa, con 84; Coahuila, con 55; Durango, con 40; Ciudad de México, con 37, y por último Colima, con 30.