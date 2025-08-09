Cuesta Pemex con AMLO un 26% más que con EPN

Durante los pasados seis años, bajo la Administración, de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Pemex perdió en total 2.0 billones de pesos, medidos en precios constantes del 2024, al tiempo que se le otorgaron apoyos por 1.6 billones de pesos, también ajustados por inflación, muestran reportes financieros de la petrolera consultados por Grupo REFORMA y referencias fiscales del Imco.

Esto implicó un costo total de la petrolera entre el 2019 y el 2024 de 3.6 billones de pesos (196.4 mil millones de dólares al tipo de cambio promedio del año pasado), 26% más que en el sexenio previo, de Enrique Peña Nieto (EPN).

Un análisis de Grupo REFORMA, con los datos referidos, arrojó que con AMLO los apoyos a Pemex -compuestos por aportaciones de capital y estímulos fiscales, principalmente- constituyeron el 44% del costo total de Pemex, que incluyó sus pérdidas financieras.

Le siguieron, en sus pérdidas netas, sus actividades de refinación, con el 43%.

Con EPN, que no le concedió apoyos extraordinarios a la petrolera, las actividades de exploración y producción de hidrocarburos fueron en el resultado neto las que más pesaron en las pérdidas, con el 61%, seguida de la refinación, con el 27%.

Durante la semana, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que los apoyos a Pemex continuarán en el 2025 y el 2026, pero llegado el 2027 Pemex ya será autosuficiente en sus finanzas.

Por su parte el director de la petrolera, Víctor Rodríguez Padilla, afirmó en el Senado de la República que Pemex no es un barril sin fondo y que con los impuestos que paga cubre parte de los programas sociales.

TABLA

A detalle...Resultados financieros de Pemex por principales unidades de negocios más apoyos gubernamentales (aportaciones de capital e estímulos fiscales, principalmente) durante cada sexenio.

(Cifras monetarias en millones de pesos constantes del 2024).

EPN

AMLO

Var.

Exploración y producción

-$1,728,946-$369,505-79%

Refinación

-$775,394-$1,534,695+98%

Otros

*-$338,646-$93,354-72%

Apoyos

$0-$1,576,026NC

Costo total

-$2,842,986-$3,573,579+26%

*Incluye Comercializadoras, Logística, Corporativo, Otras Subsidiarias y Deer Park.

Elaborado por Grupo REFORMA con reportes de Pemex, análisis de IMCO y datos del Inegi para ajustes inflacionarios de las cifras monetarias monetarias.