Precio de la gasolina premium sigue al alza por el conflicto bélico en Medio Oriente

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México
/ 19 marzo 2026
    Precio de la gasolina premium sigue al alza por el conflicto bélico en Medio Oriente
    El precio de la gasolina premium, la de alto octanaje, sigue al alza, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, que ha hecho que los energéticos se encarezcan. EL UNIVERSAL

Ya supera los 30 pesos en municipios como Guadalupe y Calvo, Chihuahua

La soberanía no da descuentos. El precio de la gasolina premium, la de alto octanaje, sigue al alza, impulsado por el conflicto bélico en Medio Oriente, que ha hecho que los energéticos se encarezcan.

Este combustible se ofrece en 26.85 pesos por litro en estaciones de servicio del país, su precio promedio más alto históricamente, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la agencia PetroIntelligence.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vecinos-de-la-refineria-de-dos-bocas-exigen-un-protocolo-de-evacuacion-GM19626213

Sin embargo, ya supera los 30 pesos en municipios como Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

En el último mes el precio se ha elevado 4.4%, casi 10 veces más que la inflación mensual de febrero, de 0.46%, según el Inegi.

La situación con la premium ha cambiado, a diferencia de la gasolina regular o magna, que es la de mayor consumo y que goza del pacto renovado hace una semana por empresarios del ramo y el gobierno federal, a partir del cual desde febrero del año pasado se acordó que no se venda por encima de 24 pesos por litro.

Es así como la premium se ha visto afectada en México por los costos internacionales y sigue sin recibir estímulo fiscal, apoyo que recibió el diesel el viernes pasado.

Además, la situación se da pese a que México ha reducido importaciones por la creciente producción local, sobre todo tras un mayor procesamiento en la Refinería Olmeca, de Dos Bocas, Tabasco.

Cifras de la petrolera indican que en enero de 2026 sólo 33% de las gasolinas consumidas en el país se adquirieron en el extranjero; un año antes era 57%.

Alejandro Montúfar, director general de la agencia PetroIntelligence, explicó que apenas se observa una contención de precios en el sector, tanto de Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), como de empresarios dueños de las estaciones de servicio.

”Estamos observando el impacto del conflicto en Medio Oriente en el precio de la gasolina premium, aunque dicho incremento es menor. Sólo estamos observando un poco más de la mitad del impacto. Lo demás está siendo contenido por el sector”, dijo.

El precio internacional de la gasolina premium se ha incrementado en 5 pesos por litro desde que inició el conflicto bélico, pero sólo una parte se ha asimilado por el mercado debido a los inventarios que había y a que Pemex ha dejado de ganar dinero al comprar caro y absorber parte del impacto.

El especialista explicó que en los próximos días los precios van a seguir incrementándose.

Luis Miguel Labardini, socio de la consultora energética Marcos y Asociados, explicó que, a pesar de reducirse las importaciones de Pemex, los precios internacionales siguen pesando en el precio de venta al consumidor mexicano.

”El precio de los combustibles en México se estima con base en el Canal de Navegación de Houston, que estima el mercado de referencia. Desvincular el precio del mercado internacional provocaría una distorsión en el mercado, afectaría las finanzas de Pemex y resultaría en el eventual desabasto del combustible”, mencionó.

“Ahora se busca que Pemex absorba un posible subsidio, lo que sería muy malo para las finanzas ya debilitadas de la empresa. Pienso que ya está habiendo una intervención en el precio, pero no puede absorber en su totalidad el brutal impacto de los aumentos que estamos observando en el crudo. Finalmente, eso de dar precios bajos sin un referente de mercado es lo que hacían gobiernos como los de Venezuela y Cuba, que acaban destruyendo a la industria”.

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