Vanessa Huppenkothen vive momentos de tensión por montachoques: “Si me matan, ya sabemos que fue este cabr...”

La presentadora de TUDN, Vanessa Huppenkothen, alertó durante una transmisión en vivo sobre un incidente ocurrido la noche del miércoles 19 de agosto, cuando una camioneta aparentemente intentó cerrarle el paso mientras circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan, en Ciudad de México. Horas después, confirmó que se encontraba en casa y a salvo.

VANESSA HUPPENKOTHEN PIDE AYUDA DURANTE TRANSMISIÓN EN VIVO El incidente quedó registrado durante una transmisión en vivo realizada desde la cuenta de Instagram de la comunicadora. En el video, Huppenkothen describe el comportamiento de una camioneta que aparentemente circulaba detrás de ella y posteriormente intentaba impedirle el paso. “Oigan, este tipo está loco, pero bien loco. Quiere que me pase. Dios santo. A ver qué me hace”, expresó durante la transmisión. Ante la situación, la presentadora manifestó temor y pidió ayuda mientras continuaba conduciendo. “Si me matan, pues ya sabemos que fue este cabr...”, dijo en otro momento del video. También señaló que se encontraba sola y solicitó que el vehículo se retirara del lugar. De acuerdo con el material difundido, la camioneta involucrada sería una Toyota RAV-4 de color rojo. En la transmisión se observa que el vehículo aparentemente intenta colocarse frente al automóvil de Huppenkothen y dificultar su circulación. HUPPENKOTHEN APROVECHA PRESENCIA DE MILITARES PARA CONTINUAR

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

Durante el incidente, la camioneta aparentemente se detuvo y se orilló. Posteriormente, dos vehículos militares circularon por la misma avenida. La presentadora aprovechó ese momento para acelerar y continuar su recorrido, con el objetivo de alejarse del vehículo que había señalado durante la transmisión. El video posteriormente fue compartido en redes sociales, principalmente en X, donde usuarios difundieron fragmentos de la transmisión y expresaron preocupación por lo ocurrido. LA PRESENTADORA CONFIRMA QUE ESTÁ A SALVO Horas después del incidente, Huppenkothen publicó una historia en Instagram para actualizar a sus seguidores sobre su estado. “Quiero agradecer sus mensajes y su apoyo. Hace unas horas tuve un susto que, afortunadamente, no pasó a mayores. Estoy en casa, estoy bien, estoy a salvo y les agradezco infinito. Muchísimas gracias”, expresó. Con este mensaje, la presentadora confirmó que no resultó lesionada y que se encontraba en su domicilio.

Tu navegador no soporta el vÃ­deo de HTML5

¿DÓNDE OCURRIÓ EL INCIDENTE? El suceso tuvo lugar durante la noche del miércoles 19 de agosto y las primeras horas del jueves 20, mientras Huppenkothen circulaba por calles de la alcaldía Tlalpan. El material difundido por la comunicadora muestra parte de lo ocurrido desde el interior de su vehículo. Sin embargo, no se han establecido oficialmente las circunstancias que originaron el comportamiento del conductor de la camioneta ni se ha identificado públicamente a la persona que conducía. Hasta el momento tampoco se ha informado si Huppenkothen presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). La comunicadora sí recurrió a sus redes sociales para alertar sobre el incidente y posteriormente informó que se encontraba bien.