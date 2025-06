Culpa Luisa María Alcalde a Samuel García de inducir el voto en las elecciones del Poder Judicial

CIUDAD DE MÉXICO- “Tenemos el caso de Nuevo León, ya vimos quiénes impugnan la elección, vinculados a Movimiento Ciudadano, pues aquí está· una entidad federativa gobernada por Movimiento Ciudadano donde se mostró que estaban repartiendo este tipo de acordeones desde el Gobierno estatal”, afirmó mostrando un acordeón con la imagen del Mandatario estatal.

En conferencia, en medio de la lluvia de impugnaciones de la elección al Poder Judicial -más de 300 hasta el momento- por la inducción del voto, la dirigente del partido oficial guardó silencio sobre los acordeones repartidos por morenistas, con los que, casualmente, ganaron los perfiles de la 4T que ahí se promocionaban.

En su lugar, culpó a Gobiernos de Oposición de inducir el voto, de impulsar candidaturas únicas o planillas en la elección judicial local o federal.

Por ejemplo, criticó que en Durango fueron candidatos ˙únicos en la elección judicial. Es decir, para 47 cargos hubo 47 candidatos.

”Este es el priismo, y esta es la hipocresía, hablan hacia afuera que no hubo democracia cuando aquí no dejaron a la gente votar por ninguna alternativa. Plantearon planillas ˙nicas, por lo cual no hubo procesos democráticos”, indicó.

Alcalde descalificó que, en Coahuila, gobernado por el PRI, la elección judicial fue por planillas, no por candidaturas individuales, lo cual, afirmó, está· prohibido en la Constitución.