$!Da Corte revés a Ricardo Salinas Pliego: Elektra y TV Azteca deberán pagar 48 mil 326 millones de pesos

Una vez que la Suprema Corte notifique sus sentencias al SAT, 43 mil 263 millones de pesos corresponderán a Elektra, y 5 mil 63 millones a Televisión Azteca . Además, el grupo empresarial deberá pagar una multa de 7 mil 900 pesos por entorpecer y dilatar la resolución de los asuntos que llevaban 12 años sin resolverse, lo que constituye una decisión de la Corte sin precedente.

En lo que representa su resolución de mayor impacto desde que la nueva SCJN asumió funciones en septiembre pasado, el pleno determinó que las firma del Grupo Salinas, deben pagarmás de 48 mil millones de pesos por Impuesto sobre la Renta (ISR), actualizaciones, recargos y multas de los ejercicios fiscales de 2008 a 2013 .

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que Elektra y TV Azteca, del empresario Ricardo Salinas Pliego , deberán de pagar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 48 mil 326 millones de pesos en impuestos , esto al resolver uno de los asuntos fiscales con los adeudos más altos.

MINISTROS REVOCAN REVISIÓN DE AMPAROS APROBADA POR NORMA PIÑA

Lo anterior, porque los ministros resolvieron este jueves revocar la decisión de la expresidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, para revisar los amparos que la empresa promovió contra el pago de dicha cantidad derivado del ISR, ya que no cumple con los requisitos de la ley para que sea revisado por el Alto Tribunal.

Al presentar el proyecto de sentencia, el ministro Arístides Guerrero García afirmó que no se debió admitir el amparo en revisión, “toda vez que, a pesar de que está involucrado un tema de constitucionalidad de normas generales, carece de excepcionalidad porque ya existen precedentes de esta Corte que se resuelven las problemáticas que se encuentran planteada. Derivado de lo anterior, es que se declara fundado el recurso de reclamación y se revoca la admisión y, en consecuencia, se desecha el amparo directo en revisión”.

Y es que la Secretaría de Hacienda tramitó un recurso de reclamación contra la admisión del amparo de Grupo Elektra, que acordó Piña Hernández.

SCJN SE APOYA DE PRESENTACIÓN DIGITAL PARA PRESENTAR CADENA IMPUGNATIVA

En un hecho sin precedente en la Suprema Corte, Guerrero García se apoyó de una presentación digital para explicar la secuela procesal de dicho amparo, “en un ejercicio de transparencia judicial”.

“Me voy a permitir presentar algunas láminas en las cuales se presenta la cadena impugnativa y, adicionalmente, van a poder encontrar en la parte inferior de esas láminas un código QR, y al capturar ese código QR se va a descargar el proyecto de la sentencia”, dijo.

Derivado de lo anterior, el pleno revocó la admisión y, en consecuencia, desechó el amparo directo en revisión de Elektra. Al respecto, el presidente de la Corte, ministro Hugo Aguilar Ortiz, señaló que el mencionado asunto fue ampliamente litigado, pues el equipo de abogados de Salinas Pliego promovió “28 recursos, 13 recursos de reclamación, tres solicitudes de facultad de atracción, dos conflictos competenciales”.

Irving Espinosa Betanzo, Arístides Guerrero García, María Estela Ríos González, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz y el presidente Hugo Aguilar Ortiz fueron los ministros que presentaron los proyectos de sentencia contra las empresas de Salinas Pliego.

MINISTROS DETERMINAN QUE LENIA BATRES Y YASMÍN ESQUIVEL NO SE ENCONTRABA IMPEDIDAS PARA PARTICIPAR

Durante la sesión, los ministros determinaron que las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa no estaban impedidas para participar en la discusión de los amparos, pues los comentarios que hicieron no constituían un prejuzgamiento. En el caso concreto de Batres Guadarrama, quien hace algunos años realizó comentarios contra Salinas Pliego, Aguilar Ortiz afirmó que dichas expresiones ocurrieron antes de que fuera ministra de la SCJN.

“En el caso de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, lo que se les atribuye son opiniones que nada tienen que ver con la controversia que se plantea, creo que esa es la parte medular, con independencia si es antes o después del ejercicio de su cargo, lo medular es que no hay un pronunciamiento, no hay un adelanto relacionado con el asunto que se ventila en el expediente principal”, dijo.

En un pronunciamiento individual y visiblemente contenta, Batres dijo que espera que la nueva Suprema Corte se siga conduciendo así, “sin estar en coalición de intereses, que sucedía mucho en la Corte anterior, parecía más, a veces, de un ministro o ministra defensores de intereses de particulares... más que ministros obligados a impartir justicia (...)”.

“Yo espero que siga sucediendo eso, no siempre es fácil resolver en este tipo de cuerpos colegiados, no siempre se conducen todos sus integrantes resguardando el interés público, resguardando el interés social cuidando los recursos que son los que se pagan al fisco, que deben estar destinados a cubrir las necesidades de la población” agregó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones

GRUPO SALINAS DEBERÁ PAGAR MÁS DE LOS 33 MIL MILLONES DE PESOS INICIALES DEBIDO A RECARGOS, MULTAS Y ACTUALIZACIONES

Inicialmente, Grupo Salinas impugnó el pago de 33 mil 477 millones de pesos en siete litigios, recursos que se incrementaron por actualizaciones, recargos y multas.

Todavía quedan pendientes de resolución dos recursos que están en la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien celebró el revés al empresario Ricardo Salinas Pliego. “Este tipo de resoluciones son posibles porque hay un pleno que funciona de manera transparente, porque está obligado a resolver en sesiones públicas”, dijo.