‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones

    Con el fallo de la Corte, el SAT quedó facultado para exigir de inmediato el pago de los adeudos fiscales de Grupo Salinas y, de ser necesario, proceder al embargo de bienes para cubrir el monto. Foto: Especial | Reforma

Los abonos “chiquitos” también le llegaron al empresario Ricardo Salinas Pliego

La Suprema Corte resolvió ayer que Grupo Salinas deberá pagar sus adeudos fiscales que —hasta septiembre pasado— sumaban 47 mil 407 millones de pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones, según estimó la Procuraduría Fiscal de la Federación.En las próximas horas el SAT deberá emitir la resolución definitiva de cobro a TV Azteca y a Grupo Elektra.

El empresario rechazó en un comunicado pagar los adeudos arguyendo que desconoce cuánto debe pagar, aunque el SAT estableció que suman casi 50 mil millones de pesos derivados de multas y recargos de casos que tienen hasta 17 años en litigio.Con la sentencia firme por parte de la Corte, las autoridades fiscales podrán exigir el pago inmediato, indicaron fuentes oficiales a REFORMA.

$!La Suprema Corte confirmó que Grupo Salinas debe pagar más de 47 mil millones de pesos en adeudos fiscales, por lo que el SAT emitirá una resolución definitiva de cobro y podrá ejecutar embargos si la empresa no cubre el monto.
La Suprema Corte confirmó que Grupo Salinas debe pagar más de 47 mil millones de pesos en adeudos fiscales, por lo que el SAT emitirá una resolución definitiva de cobro y podrá ejecutar embargos si la empresa no cubre el monto. FOTO: REFORMA

Explicaron además que si la empresa se niega a realizar el pago, tomará los bienes y activos que se entregaron en garantía, como cartas de crédito, edificios, oficinas y activos de la empresa, y si no fueran suficientes para cubrir la deuda, se podrá solicitar a un juez el embargo inmediato de propiedades o incluso el congelamiento de cuentas.

En 2024, Elektra reportó ingresos totales por 201 mil millones de pesos, y tuvo una pérdida neta de 11 mil 656 millones de pesos.

Al cierre de septiembre de 2025, la empresa tenía una bolsa de 42 mil 822 millones de pesos disponibles en efectivo.

Los adeudos de Grupo Salinas iniciaron desde hace 17 años, cuando Elektra declaró supuestas pérdidas al vender acciones, pero en realidad movió recursos entre las empresas del mismo grupo para aparentar pérdidas, según ha denunciado la Procuraduría Fiscal.

El Código Fiscal de la Federación permite a los deudores acordar con el SAT el pago hasta en 36 parcialidades mensuales, pero con varias condiciones, entre ellas, liquidar de inmediato un 20 por ciento del crédito, y seguir pagando recargos por la parte que se está difiriendo.Este beneficio, en teoría, solo podría ser para impuestos que debieron pagarse en los seis meses previos.

$!La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Grupo Salinas debe cubrir adeudos fiscales acumulados por casi dos décadas, lo que permitirá al SAT exigir el pago inmediato y, en caso de negativa, proceder con la ejecución de bienes y activos entregados en garantía.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que Grupo Salinas debe cubrir adeudos fiscales acumulados por casi dos décadas, lo que permitirá al SAT exigir el pago inmediato y, en caso de negativa, proceder con la ejecución de bienes y activos entregados en garantía. FOTO: REFORMA

RECLAMA SALINAS

Tras el fallo de la Corte, Grupo Salinas reprochó no haber recibido respuesta del SAT a su solicitud de cuantificar el monto de la deuda.

Seguimos esperando la respuesta del SAT a nuestras solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales, dijo ayer en un comunicado, aunque el SAT ya había aclarado el monto de 47 mil 407 millones de pesos.

En octubre pasado, la empresa había ofrecido un acuerdo que incluía un pago inmediato de 7 mil 600 millones de pesos, apenas un 16 por ciento del total.Grupo Salinas informó que acudirán a instancias internacionales.

También en su cuenta de X, Ricardo Salinas criticó que la resolución se dio precisamente ayer, en el cumpleaños 72 de AMLO. “En lugar de ponerse a gobernar y darle seguridad a los mexicanos, se ponen a romper todas las leyes para intentar hacer feliz a un pobre anciano corrupto que vive escondido de la gente y atormentado por darse cuenta de que todas sus ideas fueron y serán un fracaso. A mí no me van a doblar, señaló Salinas.

Con información de Víctor Fuentes y Jorge Ricardo

