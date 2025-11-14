‘Tío Richie’: a pagar en abonos ‘chiquitos’ 47 mil 407 millones

La Suprema Corte resolvió ayer que Grupo Salinas deberá pagar sus adeudos fiscales que —hasta septiembre pasado— sumaban 47 mil 407 millones de pesos, incluyendo multas, recargos y actualizaciones, según estimó la Procuraduría Fiscal de la Federación.En las próximas horas el SAT deberá emitir la resolución definitiva de cobro a TV Azteca y a Grupo Elektra. El empresario rechazó en un comunicado pagar los adeudos arguyendo que desconoce cuánto debe pagar, aunque el SAT estableció que suman casi 50 mil millones de pesos derivados de multas y recargos de casos que tienen hasta 17 años en litigio.Con la sentencia firme por parte de la Corte, las autoridades fiscales podrán exigir el pago inmediato, indicaron fuentes oficiales a REFORMA. TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum aclara proceso de Grupo Salinas... ‘SCJN desechó siete recursos que no deberían de haberse admitido’

Explicaron además que si la empresa se niega a realizar el pago, tomará los bienes y activos que se entregaron en garantía, como cartas de crédito, edificios, oficinas y activos de la empresa, y si no fueran suficientes para cubrir la deuda, se podrá solicitar a un juez el embargo inmediato de propiedades o incluso el congelamiento de cuentas. En 2024, Elektra reportó ingresos totales por 201 mil millones de pesos, y tuvo una pérdida neta de 11 mil 656 millones de pesos. Al cierre de septiembre de 2025, la empresa tenía una bolsa de 42 mil 822 millones de pesos disponibles en efectivo. Los adeudos de Grupo Salinas iniciaron desde hace 17 años, cuando Elektra declaró supuestas pérdidas al vender acciones, pero en realidad movió recursos entre las empresas del mismo grupo para aparentar pérdidas, según ha denunciado la Procuraduría Fiscal. El Código Fiscal de la Federación permite a los deudores acordar con el SAT el pago hasta en 36 parcialidades mensuales, pero con varias condiciones, entre ellas, liquidar de inmediato un 20 por ciento del crédito, y seguir pagando recargos por la parte que se está difiriendo.Este beneficio, en teoría, solo podría ser para impuestos que debieron pagarse en los seis meses previos.

RECLAMA SALINAS Tras el fallo de la Corte, Grupo Salinas reprochó no haber recibido respuesta del SAT a su solicitud de cuantificar el monto de la deuda. "Seguimos esperando la respuesta del SAT a nuestras solicitudes para que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, con apego a derecho y a sus propias resoluciones, sin cobros dobles e ilegales", dijo ayer en un comunicado, aunque el SAT ya había aclarado el monto de 47 mil 407 millones de pesos.