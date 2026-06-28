Detienen a líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Un operativo federal coordinado llevó esta tarde a la captura de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada Pedro J. Méndez, en Tamaulipas, quien fue ubicado en Santiago, Nuevo León.

Una fuente allegada al caso aseguró que después del mediodía se realizó su detención sobre la Carretera Nacional, sin precisarse el lugar exacto.