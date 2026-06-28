Detienen a líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Nuevo León

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    Detienen a líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Nuevo León
    El hombre fue detenido en el municipio de Santiago, sin especificar lugar ni hora. Reforma

Octavio Leal, quien encabeza este grupo en Tamaulipas, fue capturado en un operativo federal en la carretera nacional

MONTERREY, NL.- Un operativo federal coordinado llevó esta tarde a la captura de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada Pedro J. Méndez, en Tamaulipas, quien fue ubicado en Santiago, Nuevo León.

Una fuente allegada al caso aseguró que después del mediodía se realizó su detención sobre la Carretera Nacional, sin precisarse el lugar exacto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/que-es-la-columna-armada-el-grupo-delictivo-del-suegro-de-andy-benavides-HK3095669

Trascendió que en el registro nacional de detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), que dirige Omar García Harfuch aparece la detención de Octavio Leal Moncada, conocido con el alias o apodo de “El Profe” o “El Tarzán” el 28 de junio, sin precisarse lugar y hora.

En la publicación aparecen características del capturado que fue descrito como un hombre de 1.55 metros de estatura, de piel clara, complexión media, quien vestía guayabera blanca, pantalón de vestir café claro y sandalias negras, al igual que los calcetines que usaba.

https://vanguardia.com.mx/opinion/las-fotos-malditas-los-abogados-del-narco-ligados-a-la-4t-AO15397447

Y su estatus de detención aparece como en traslado, sin darse más detalles de a qué delitos obedece su captura y el lugar al que fue llevado.

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