Detienen a líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Nuevo León
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Octavio Leal, quien encabeza este grupo en Tamaulipas, fue capturado en un operativo federal en la carretera nacional
MONTERREY, NL.- Un operativo federal coordinado llevó esta tarde a la captura de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada Pedro J. Méndez, en Tamaulipas, quien fue ubicado en Santiago, Nuevo León.
Una fuente allegada al caso aseguró que después del mediodía se realizó su detención sobre la Carretera Nacional, sin precisarse el lugar exacto.
Trascendió que en el registro nacional de detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), que dirige Omar García Harfuch aparece la detención de Octavio Leal Moncada, conocido con el alias o apodo de “El Profe” o “El Tarzán” el 28 de junio, sin precisarse lugar y hora.
Octavio Leal Moncada, de 83 años, antiguo capo de Columna Armada Pedro J. Méndez ligada al CDG en Hidalgo, Tamaulipas fue detenido al mediodía en operativo federal en Santiago, Nuevo León.— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) June 29, 2026
Su arresto desató bloqueos en Carretera Victoria-Monterrey frente a su bastión en Hidalgo. pic.twitter.com/LI55H8VjgS
En la publicación aparecen características del capturado que fue descrito como un hombre de 1.55 metros de estatura, de piel clara, complexión media, quien vestía guayabera blanca, pantalón de vestir café claro y sandalias negras, al igual que los calcetines que usaba.
Y su estatus de detención aparece como en traslado, sin darse más detalles de a qué delitos obedece su captura y el lugar al que fue llevado.