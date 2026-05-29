Renueva Claudia Sheinbaum pacto con IP para mantener la canasta básica en 910 pesos

En un acto realizado en el Patio Central de Palacio Nacional, representantes de 32 empresas firmantes, de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) refrendaron su participación en el mecanismo creado para contener el alza en los precios de alimentos y productos de consumo básico.

La Presidenta Claudia Sheinbaum renovó este viernes con productores, comercializadores y cadenas de autoservicio el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con el que se mantiene el compromiso de vender la canasta básica de 24 productos en un precio máximo de 910 pesos.

Sheinbaum defendió la estrategia y aseguró que el acuerdo ha permitido contener presiones inflacionarias derivadas del aumento en los precios internacionales de energéticos y alimentos.

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12 por ciento. No hay nada que le haga más daño a la economía y particularmente a las familias de menos recursos que la inflación”, afirmó.

La Mandataria agradeció a productores, distribuidores, comercializadores y cadenas de autoservicio por mantener el acuerdo y sostuvo que la coordinación entre Gobierno y sector privado ha permitido proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

El Secretario de Hacienda, Edgar Amador, recordó que el PACIC surgió en 2022, cuando México enfrentaba uno de los episodios inflacionarios más complejos de las últimas décadas, derivado de las secuelas de la pandemia y de la guerra en Ucrania, que provocaron aumentos en los costos logísticos, energéticos y alimentarios.

De acuerdo con Hacienda, la canasta básica alcanzó un precio de mil 129 pesos a finales de 2022, posteriormente bajó a mil 39 pesos en febrero de 2023 y, desde noviembre de 2024, quedó fijada en un máximo de 910 pesos.

Amador aseguró que, según datos de la Profeco, actualmente la canasta se mantiene por debajo de ese límite y registra precios promedio alrededor de 6 por ciento inferiores al tope establecido.

El Secretario informó que el Gobierno federal trabaja en ampliar el número de productos sujetos a compromisos de estabilidad de precios y destacó que otros países han solicitado información sobre el funcionamiento del mecanismo mexicano.

Durante el acto, el presidente del CCE, José Medina Mora, aseguró que el acuerdo ha sido observado internacionalmente como una experiencia exitosa de colaboración entre Gobierno e iniciativa privada.

“Este acuerdo voluntario entre el Gobierno y el sector empresarial es inédito. Es algo que ya nos comentaba el Secretario de Hacienda: han venido otros países a ver qué es lo que estamos haciendo”, expresó.

Diego Cosío, presidente ejecutivo de la ANTAD, confirmó que las cadenas afiliadas continuarán identificando en sus tiendas los productos incluidos en el PACIC y respaldó la continuidad de las mesas de trabajo con autoridades federales.

Entre las empresas participantes estuvo SuKarne. Su presidente, Jesús Vizcarra Calderón, anunció que la compañía mantendrá durante los próximos seis meses un descuento de 5 por ciento en bistec de res y ofrecerá el producto a menos de 150 pesos por kilogramo en sus puntos de venta.

En su intervención, informó que la medida será aplicada en una red de 500 tiendas propias y más de 400 unidades de distribución con cobertura nacional.