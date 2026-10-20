Dan a Guardia Nacional acceso a sistema central de inteligencia criminal

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    Omar García Harfuch y Ricardo Trevilla sostienen el convenio firmado entre la SSPC y la Defensa. EFE
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Firman SSPC y Defensa convenio para que GN conecte sus sistemas con plataforma central de inteligencia y acceder a bases de datos para fortalecer investigaciones

El Gobierno de México anunció este martes que la Guardia Nacional, integrada a las Fuerzas Armadas, podrá conectar sus sistemas con la plataforma central de inteligencia del país y acceder a bases de datos e información estratégica para fortalecer las investigaciones y operaciones contra el crimen organizado.

La medida forma parte de un convenio de coordinación firmado por las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezadas por Ricardo Trevilla Trejo y Omar García Harfuch, respectivamente, para ampliar el intercambio de información entre las instituciones encargadas de combatir la violencia.

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“Con este convenio, la Guardia Nacional podrá interconectar sus sistemas con la plataforma central de inteligencia operada por el Centro Nacional de Inteligencia y aprovechar sus productos de inteligencia para el cumplimiento de sus atribuciones”, explicó García Harfuch durante la ceremonia.

El funcionario señaló que la plataforma permite relacionar datos, identificar patrones delictivos y establecer vínculos entre integrantes de organizaciones criminales, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y planear operaciones de seguridad.

El acuerdo también contempla capacitación de personal especializado, apoyo técnico, homologación de sistemas y mecanismos para compartir y proteger la información.

Por su parte, Trevilla Trejo destacó que el convenio facilitará el acceso directo a sistemas, bases de datos y registros para obtener indicios y elementos de prueba que permitan reforzar las investigaciones en materia de seguridad pública.

La Guardia Nacional, creada en 2019 y posteriormente incorporada a la estructura de la Defensa Nacional, cuenta actualmente con más de 112.000 efectivos desplegados en el territorio mexicano, según las cifras presentadas por el secretario.

El titular de Defensa aseguró que la corporación registra un avance cercano al 80 por ciento en su proceso de consolidación institucional, que incluye el fortalecimiento de su personal, infraestructura y capacidades operativas y de inteligencia.

Durante su intervención, Trevilla Trejo también atribuyó a la estrategia de seguridad del Gobierno una reducción del 52 por ciento en los homicidios, además de más de 70 mil detenciones, el aseguramiento de más de 36 mil armas de fuego y casi 570 toneladas de drogas durante los primeros dos años de la administración de la presidenta, Claudia Sheinbaum.

García Harfuch sostuvo que el fortalecimiento de la inteligencia permitirá identificar a los responsables de generar violencia y anticipar riesgos, aunque subrayó que el intercambio de información deberá realizarse conforme a la ley y con respeto a los derechos de las personas.

“Lo importante es que este conocimiento se traduzca en investigaciones sólidas, en detenciones y acciones que debiliten las estructuras criminales”, afirmó.

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