Dan prisión preventiva al ‘Güero Conta’, operador financiero del CJNG

Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa a César Alejandro Villaseñor Olivares, alias “Güero Conta”, identificado como presunto operador financiero de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, por lo que fue recluido en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco.

La Fiscalía General de la República informó que el Ministerio Público Federal solicitó ayer la vinculación a proceso del “Güero Conta” por los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina y “lavado” de dinero, tras ser detenido el lunes por fuerzas federales en el municipio de Zapopan.