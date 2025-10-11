Dan prisión preventiva oficiosa a Lex Ashton ‘N’ por delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio

México
/ 11 octubre 2025
El 22 de septiembre, Lex Ashton ‘N’ fue detenido tras atacar a un compañero, menor de edad, en la CCH Sur

El 10 de octubre se reportó que Lex Ashton ‘N’ fue dado de alta del hospital, tras haberse provocado fracturas en ambas piernas por huir de las autoridades en CCH Sur.

La Policía de Investigación aprendió a Lex Ashton ‘N’, tras salir del hospital, y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para ser internado, mientras se esclarecía su situación jurídica.

El 11 de octubre se reportó que un juez de Control ordenó la prisión preventiva oficiosa contra Lex Ashton ‘N’, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Durante la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, se informó que el juzgado determinó la existencia de elementos suficientes, presentados por el Ministerio Público, para mantener a Lex Ashton ‘N’ en prisión, mientras se decide si será vinculado a proceso.

Los fiscales presentaron pruebas sobre las acusaciones de homicidio calificado, vinculando a Lex Ashton ‘N’ como responsable del asesinato de Jesús Israel ‘N’ de 16 años, y por las acusaciones de homicidio de grado en tentativa por las presuntas agresiones contra un trabajador del CCH Sur.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

