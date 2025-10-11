Dan prisión preventiva oficiosa a Lex Ashton ‘N’ por delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio

El 10 de octubre se reportó que Lex Ashton ‘N’ fue dado de alta del hospital, tras haberse provocado fracturas en ambas piernas por huir de las autoridades en CCH Sur.

La Policía de Investigación aprendió a Lex Ashton ‘N’, tras salir del hospital, y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, para ser internado, mientras se esclarecía su situación jurídica.

El 11 de octubre se reportó que un juez de Control ordenó la prisión preventiva oficiosa contra Lex Ashton ‘N’, por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio.

Durante la audiencia en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, se informó que el juzgado determinó la existencia de elementos suficientes, presentados por el Ministerio Público, para mantener a Lex Ashton ‘N’ en prisión, mientras se decide si será vinculado a proceso.

Los fiscales presentaron pruebas sobre las acusaciones de homicidio calificado, vinculando a Lex Ashton ‘N’ como responsable del asesinato de Jesús Israel ‘N’ de 16 años, y por las acusaciones de homicidio de grado en tentativa por las presuntas agresiones contra un trabajador del CCH Sur.