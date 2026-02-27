David Colmenares busca la reelección en la ASF

México
/ 27 febrero 2026
    David Colmenares busca la reelección en la ASF
    El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, acudió a la Cámara de Diputados para registrarse como aspirante a la reelección en el cargo. EL UNIVERSAL

David Colmenares busca reelegirse en el cargo para el periodo 2026-2034

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, acudió este jueves a la Cámara de Diputados para registrarse como aspirante a la reelección en el cargo.

En punto de las 17:00 horas arribó a San Lázaro para entregar los documentos que validan su registro, de acuerdo con la convocatoria emitida por la Comisión de Vigilancia a la ASF.

Ataviado con un traje gris, camisa azul cielo, una boina y en silla de ruedas, estuvo resguardado por un fuerte dispositivo de seguridad, que incluyó personal de la propia Cámara de Diputados y cierres en varios puntos del recinto.

Tras su llegada, permaneció por 30 minutos entregando la documentación y abandonó las instalaciones sin dar declaraciones a la prensa, bajo el argumento de que “los medios me tratan mal”.

David Colmenares busca reelegirse en el cargo para el periodo 2026-2034.

Entre los requisitos, destaca experiencia efectiva de 10 años en actividades relacionadas con el control y fiscalización del gasto público; título de antigüedad mínima de 10 años, y no haber sido inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, ni que se le haya removido por causa grave de algún cargo del sector público o privado.

La recepción de candidaturas se cerrará el 28 de febrero y hasta el momento se han inscrito 37 personas para competir por la titularidad de la ASF.

Entre los aspirantes se encuentran María de la Luz Mijangos, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la Fiscalía General de la República (FGR), y el exauditor de gasto federalizado, Emilio Barriga.Colmenares está al frente de la ASF desde marzo de 2018 y terminará su periodo en marzo próximo y busca reelegirse otros ocho años.

Sin embargo, no es bien visto por todos dentro del régimen, ya que el 25 de enero, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, demeritó la actuación de Colmenares, al señalar que “en los últimos años ha disminuido la importancia de la ASF como organismo facilitador de la rendición de cuentas, al imponer una agenda política basada en intereses propios”.

37 personas se han inscrito para competir por la Auditoría Superior de la Federación. La recepción de candidaturas se cierra mañana.

