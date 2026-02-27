‘No es traición no apoyar la reforma electoral’: Arturo Escobar

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 27 febrero 2026
    ‘No es traición no apoyar la reforma electoral’: Arturo Escobar
    Bajo la advertencia de que las coaliciones "no son incondicionales", el coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, sostiene que la reforma electoral "no es viable para nadie". EL UNIVERSAL

El integrante del Verde califica la propuesta como “inviable”, “poco práctica” y con una “enorme incongruencia”, que sólo beneficiará al partido con mayores recursos

Bajo la advertencia de que las coaliciones “no son incondicionales”, el coordinador nacional electoral del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar y Vega, sostiene que la reforma electoral, tal como fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, “no es viable para nadie”, por lo que adelanta la posibilidad de votar en contra, lo que, asegura, “no será una traición”.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el integrante del Verde califica la propuesta como “inviable”, “poco práctica” y con una “enorme incongruencia”, que sólo beneficiará al partido con mayores recursos.

TE PUEDE INTERESAR: El día que ‘El Mencho’ contrató a Julión Álvarez y Grupo Firme para el carnaval que patrocinaba

Dice que la única posibilidad de que apoyen el proyecto es que el dinero que resulte del recorte presupuestal se reparta equitativamente entre todos los partidos, y pide a Morena que dé muestras de “generosidad”, pues el PVEM ha apoyado “en todo” a dicho movimiento.

“A ver, las coaliciones no son incondicionalidades. Nosotros hemos apoyado todas las propuestas de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador y que ha presentado la presidenta. La polémica reforma al Poder Judicial la aprobamos también. Apoyamos a Morena en todas las elecciones a gobernador de 2021 para acá, salvo la de San Luis Potosí, en la que fuimos solos y ganamos. Entonces, yo creo que en vez de fijarnos en lo que pudiéramos no estar de acuerdo, recordemos todo lo que sí estuvimos de acuerdo, en todo lo que sí apoyamos. Yo creo que también tiene que ver desde el lado de allá una generosidad y un entendimiento”, declara.

Explica que, en las mesas de trabajo, ellos realizaron diversas propuestas que deberían tomarse en cuenta, entre ellas, que sí haya recorte presupuestal, pero que se repartan equitativamente los recursos que resulten de ello.

Otra de las propuestas es que las 200 fórmulas de representación proporcional se integren por el principio de primera minoría, pues considera que resulta “incongruente” reducir recursos e incrementar el número de aspirantes que realicen campaña.

“Así como se plantea, lo veo poco práctico. No es viable para nosotros y no es viable para nadie. Esto únicamente beneficia al partido con mayores recursos y eso es injusto. Estamos disminuyendo recursos económicos, ¿pero queremos mandar a 200 candidatos adicionales a campaña en territorio?, ¿bajando 25% del lado de los partidos?, ¿con qué dinero? Eso te lleva a un espacio de simulación brutal, porque vas a registrar a 10 hombres y 10 mujeres por circunscripción y tienen que hacer campaña en ocho estados; en algunas circunscripciones, como la tercera, son más de mil municipios. Es absolutamente inconveniente, es impráctico, no es real”, indica.

Escobar y Vega dicen que estas dos propuestas son irreductibles para que el Verde apoye la iniciativa.

“Tal como se presentó, es un traje a la medida para el partido que cuente con mayores recursos, y por mayores recursos me refiero a económicos, mayores recursos en radio y televisión, y que tiene en la actualidad mayor estructura”.

Otro punto crítico es la propuesta de quitar recursos al INE: “Costó muchísimas décadas construir el INE, construir la posibilidad de que los votos fueran contados, de que hubiera certeza. Ni un peso se le debe recortar al INE, ni un peso”.

El coordinador electoral recuerda que la propuesta de modificar la integración de la Cámara “no fue parte de los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum”, por lo que un voto en contra del Partido Verde a la reforma electoral no debería ser motivo de ruptura, mucho menos ser considerado como traición.

“No sería traición, pues esto no estuvo nunca en la plataforma electoral. ¿Una ruptura? ¿Por qué? Fueron 100 compromisos que hizo la presidenta y estamos de acuerdo en que hay que hacer reformas electorales, pero en esos 100 compromisos no se habló de una nueva propuesta para integrar la Cámara y tampoco se habló de una reducción del presupuesto”.

Quien es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó como senador de la República para el periodo de 2006 a 2012. Ha sido coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados de 2012 a 2015.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforma Electoral
Reforma Judicial

Organizaciones


PVEM

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Extrabajadores de AHMSA calificaron como un duro golpe la cancelación de la subasta, al considerar que retrasa el pago de salarios y prestaciones pendientes desde hace más de tres años.

Cancelación de la subasta de AHMSA es un duro golpe para 14 mil familias; obreros acusan intereses externos
Coahuila es una de las tres entidades con más casos de venta de droga que son investigados por las autoridades.

Lidera Coahuila investigaciones en el país contra narcomenudistas: se ubica en el top 3
José fue detenido en Torreón, luego de que autoridades afirmaran que ya había sido identificado.

Saltillo: capturan a presunto responsable de matar a joven afuera de bar
La pubalgia que sufre Gilberto Mora es un tema delicado tanto en Xolos de Tijuana como en la Selección Mexicana. El Mundial está a la vuelta de la esquina.

Lesión no cede: Gilberto Mora, ‘el chico maravilla’, quedaría fuera del Mundial 2026
Fiesta. Pikachu se convirtió en el rostro global de Pokémon y en uno de los personajes más reconocidos de la cultura pop.

¿Cuál es tu favorito? Pokémon: tres décadas atrapando generaciones
La detención de Antonio Guadalupe ‘N’, alias ‘El Lexus’, tuvo lugar en el Ejido Sandoval, en Matamoros, Tamaulipas.

Operativo detiene a líder de célula criminal, perteneciente al Cártel del Golfo en Matamoros
El Gobierno de Guanajuato confirmó que se detuvo a 48 personas por los hechos violentos que se registraron el 22 de febrero en varios municipios.

Ola violenta tras muerte de ‘El Mencho’ dejó 48 detenidos en Guanajuato; 20 ya son judicializados

Plan con EE. UU. peligra por leyes que frenan la exploración privada y falta de industria para procesar minerales, advierte Camimex.

Ley Minera frena inversión de 43 mmdd en minerales críticos de México