De acusador a juez: Erick García llevará caso de 786 mdp contra exoficiales de la FGR

Ahora es juez de elección popular y presidirá las audiencias del caso, cuya investigación fue integrada por un área de la FGR en la que trabajó como fiscal durante 10 años.

En la Fiscalía General de la República ( FGR ), Erick Adrián García Gómez acusó a cinco colaboradores del exprocurador Jesús Murillo Karam por contrataciones presuntamente indebidas de arrendamiento de equipos, capacitación de inteligencia y plataformas tecnológicas por 786 millones de pesos.

García fue agente del Ministerio Público Federal de 2010 a 2020 en la Fiscalía General de Asuntos Internos de la FGR, antes denominada Visitaduría General, área que judicializó en 2021 el asunto en cuestión. A pesar de que ha pasado un lustro, la audiencia inicial no se ha llevado a cabo.

”El suscrito estuvo adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y a la diversa Especializada de Asuntos Internos de la FGR hasta el año 2020, sin que conozca a la licenciada Norma Karina Bautista García, agente del Ministerio Público de la Federación, quien judicializó el presente asunto”, argumentó el ahora juez García en el informe rendido al Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, donde se impugnó que intervenga en el caso.

La FGR pretende formular esta imputación contra Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la FGR; Humberto Antimo Rivera, exdirector general de Seguridad Institucional; José Luis Gutiérrez Ayala, exdirector de área adscrito a la oficina del procurador Murillo; Zacarías Consuelo Reza y Daniel Piña Romo. Los delitos que les atribuye son uso indebido de atribuciones y facultades, peculado, fraude equiparado y asociación delictuosa.

Antimo, Consuelo y Gutiérrez son quienes promovieron el impedimento contra el juez ante el tribunal. Sin embargo, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal determinó que García sí puede instruir la causa judicial contra los cinco exservidores públicos, ya que, más allá de que haya laborado en la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos, no existe ningún dato objetivo que ponga en entredicho la imparcialidad del juzgador.

García asumió en septiembre pasado el cargo de juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. Según el currículum que entregó al Instituto Nacional Electoral para participar en la elección judicial, antes de convertirse en juez por la vía de las urnas, trabajó durante 17 años continuos en la FGR.