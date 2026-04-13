$!Secuestran a Juan Vega Arredondo, director de hospital IMSS Bienestar y padre del alcalde de Taxco

De acuerdo con reportes, el doctor fue interceptado por hombres armados mientras circulaba en un automóvil Volkswagen Jetta color blanco sobre la carretera Taxco–Cuernavaca, a la altura de la comunidad Los Pocitos.

Integrantes de una célula criminal privaron de la libertad a Juan Vega Arredondo, director del Hospital IMSS Bienestar “Adolfo Prieto” y padre del presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza . Los hechos ocurrieron la mañana del sábado cuando el médico se desplazaba en su vehículo.

DESAPARICIÓN DE JUAN VEGA ARREDONDO OCURRIÓ EL SÁBADO 11 DE ABRIL; FICHA FUE PUBLICADA EL 12 DE ABRIL

Pese a que la desaparición se registró desde el sábado por la mañana, fue hasta la noche del domingo cuando la Fiscalía General del Estado de Guerrero emitió una ficha de búsqueda e informó sobre el inicio de una carpeta de investigación.

La dependencia señaló en un comunicado: “La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que inició una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de Juan ‘N’, en el municipio de Taxco de Alarcón, Guerrero”.

Asimismo, indicó: “Desde que se tuvo conocimiento de los hechos, esta Fiscalía activó de manera inmediata los protocolos de búsqueda, implementando acciones de gabinete y campo para dar con su paradero, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

La institución añadió que mantiene el compromiso de continuar con la búsqueda y el esclarecimiento del caso.

DESAPARICIÓN DE JUAN VEGA ARREDONDO: CRONOLOGÍA DE LOS HECHOS

Según información del sector salud local, Juan Vega Arredondo se dirigía a una reunión programada a las 11:00 horas del sábado, a la cual no llegó. Posteriormente, se perdió comunicación con él, lo que motivó que familiares y personal médico iniciaran su búsqueda.

El vehículo del médico fue localizado hasta el mediodía del domingo en las inmediaciones de la comunidad de Acamixtla, lo que reforzó la hipótesis de la privación de la libertad.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el médico tiene 68 años, mide 1.65 metros, es de tez morena clara, ojos café claro, cabello negro corto y ondulado. Como señas particulares, presenta un lunar en la barbilla del lado izquierdo y una cicatriz en la región abdominal.