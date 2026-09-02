“Tenemos un niño” revelan vídeo de autoridades rescatando al hijo de Jonathan Meléndez, único sobreviviente del multihomicidio

Un vídeo filtrado muestra el momento en que agentes de seguridad del Gobierno de Atizapán y elementos de la Marina hallan con vida al hijo menor del músico y tecladista Jonathan Meléndez, único sobreviviente del multihomicidio, ocurrido en dicho municipio en el Estado de México.

A través de su cuenta de X, el reportero Carlos Jiménez compartió un vídeo que muestra el momento en que agentes municipales de Atizapán y elementos de la Marina hallaron vivo al hijo menor de Jonathan Meléndez tras el multihomicidio ocurrido la madrugada del 2 de septiembre.

Según información oficial de las autoridades, el niño se ocultó bajo su cama mientras el criminal asesinaba a su familia. Eso fue lo que lo habría salvado.

Tras su llegada al lugar los agentes municipales lo pusieron a salvo y resguardaron mientras realizaban la inspección del inmueble.

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