De recolector de basura a licenciado en Derecho... la historia de superación de joven que trabajó 4 años para pagar su carrera

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México
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    De recolector de basura a licenciado en Derecho... la historia de superación de joven que trabajó 4 años para pagar su carrera
    José Israel Hernández Chávez, originario de Matamoros, Tamaulipas, combinó durante cuatro años su trabajo como recolector de basura con sus estudios de Derecho hasta conseguir su título universitario.

José Israel Hernández trabajó cuatro años como recolector de basura para pagar su carrera de Derecho en Matamoros

De recolector de basura a licenciado en Derecho. La historia de José Israel Hernández Chávez, un joven originario de Matamoros, Tamaulipas, llamó la atención por la manera en que consiguió terminar su carrera universitaria mientras mantenía un empleo con jornadas que podían extenderse hasta la noche.

Durante cuatro años, Hernández Chávez dividió sus días entre las aulas de la Universidad de Matamoros y el Departamento de Limpieza Pública de la ciudad. Su trabajo como fajinero, nombre con el que se conoce a quienes realizan labores de recolección, fue la principal fuente de ingresos con la que pagó su formación profesional.

Con 21 años al momento de graduarse, el joven convirtió el camión recolector en parte de una historia que comenzó con una meta académica y terminó con un título de abogado.

CUATRO AÑOS ENTRE LAS AULAS Y EL CAMIÓN

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La rutina de José Israel comenzaba alrededor de las seis de la mañana. Después de acudir a sus clases de Derecho, se incorporaba a su trabajo en las rutas de recolección de basura de Matamoros.

La actividad requería esfuerzo físico y largas jornadas. El joven debía recorrer distintos sectores de la ciudad y trabajar bajo condiciones climáticas que iban desde lluvias y viento hasta las altas temperaturas características de la región norte de Tamaulipas.

En algunos días, la combinación de responsabilidades podía representar hasta 18 horas entre trabajo y universidad. Al terminar las clases, se trasladaba al depósito municipal para comenzar sus labores y continuar con la jornada.

EL TRABAJO PAGÓ SU CARRERA DE DERECHO

Durante los cuatro años de formación universitaria, Hernández Chávez utilizó los ingresos de su empleo como recolector para cubrir los pagos de la carrera, además de otros gastos relacionados con sus estudios.

La estabilidad de su trabajo fue determinante para mantener el proyecto académico. Cada semestre significaba continuar con una dinámica que exigía organizar el tiempo entre las lecturas, las clases y las rutas de recolección.

El esfuerzo también implicó estudiar después de jornadas laborales extensas y cumplir con las exigencias de una carrera profesional sin abandonar sus responsabilidades en el servicio de limpieza pública.

Para celebrar su graduación, José Israel decidió no alejarse del lugar que hizo posible su objetivo. En las fotografías que compartió en redes sociales apareció junto al camión de basura que lo acompañó durante buena parte de esos cuatro años.

“Una graduación es el resultado del esfuerzo, constancia y disciplina que se ha puesto en el objetivo de terminar mi carrera; sin duda es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido”, escribió.

SU GRADUACIÓN FUE TAMBIÉN UN AGRADECIMIENTO

Además de hablar sobre el esfuerzo que representó concluir sus estudios, el joven reconoció a las personas que estuvieron cerca durante el proceso.

“Primeramente gracias a Dios, me siento muy orgulloso y feliz por este logro alcanzado, agradeciendo en especial a mis padres, hermanas, novia y amigos que fueron parte de este logro”, señaló en su publicación.

Las fotografías junto al vehículo de recolección dieron un significado particular a la celebración. En lugar de ocultar su oficio, Hernández Chávez decidió mostrarlo como parte de la trayectoria que le permitió financiar su carrera.

Su historia también puso el foco en un trabajo que suele realizarse lejos de los reflectores. Los recolectores de basura forman parte de las labores necesarias para mantener en funcionamiento las ciudades, con recorridos diarios y horarios que pueden extenderse durante buena parte del día.

QUÉ HARÁ JOSÉ ISRAEL DESPUÉS DE GRADUARSE

Después de obtener su título, Hernández Chávez decidió continuar temporalmente en el Departamento de Limpieza Pública de Matamoros, pese a haber concluido sus estudios.

El empleo representa la actividad que le permitió pagar la universidad y también el espacio laboral en el que compartió durante años con sus compañeros.

Su siguiente objetivo es desarrollarse profesionalmente en el ámbito jurídico y encontrar una oportunidad relacionada con la carrera que terminó. Mientras eso ocurre, mantiene su trabajo como recolector.

La historia de José Israel Hernández quedó marcada por una combinación poco habitual: durante cuatro años, el joven estudió Derecho y trabajó en la recolección de residuos. Finalmente, el mismo empleo que le permitió pagar la universidad también estuvo presente en la celebración de su graduación.

DATOS CURIOSOS

· José Israel Hernández Chávez tenía 21 años cuando concluyó la carrera.

· Es originario de Matamoros, Tamaulipas.

· Trabajó durante cuatro años como recolector de basura para financiar sus estudios.

· Su jornada podía comenzar a las 6:00 de la mañana y extenderse hasta la noche.

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· En algunos días llegó a combinar actividades durante jornadas de hasta 18 horas.

· Para celebrar su graduación posó junto al camión recolector con el que trabajó durante sus años de universidad.

· Tras graduarse, continuó vinculado al Departamento de Limpieza Pública mientras busca desarrollarse profesionalmente como abogado.

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Basura

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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