Desaparece abogado en Sinaloa; hija suplica ayuda para localizarlo
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El abogado y piloto aviador Francisco Javier Ibarra Rodríguez desapareció en Ahome
CDMX.- La desaparición del abogado y piloto aviador Francisco Javier Ibarra Rodríguez en Ahome, Sinaloa, llevó a su familia a lanzar un llamado de auxilio para localizarlo.
“Mi papá, Francisco Javier Ibarra Rodríguez, de 56 años, está desaparecido desde el 16 de junio del 2026 y hasta este momento no sabemos dónde se encuentra. Como familia estamos muy desesperados y muy preocupados, lo estamos buscando desesperadamente”, expresó su hija Ana Paula en un video.
“Les pido de todo corazón que me ayuden compartiendo este video. Tal vez alguien lo vio, tal vez alguien tenga información que pueda ayudarnos a encontrarlo y a traerlo de vuelta a casa”.
En su mensaje, también dirigió unas palabras a su padre ante la posibilidad de que pudiera ver el video.
“Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”, expresó.
MARCHARÁN HACIA LA FISCALÍA
De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ibarra Rodríguez es un hombre de tez morena, complexión alta, con cabello negro y lacio.
Ante la falta de avances, familiares y amigos han convocado a una marcha pacífica para este viernes que partirá del Parque Carranza con destino a la Fiscalía de Sinaloa en Los Mochis.
Se ha solicitado a los asistentes acudir con vestimenta blanca y portar carteles como “Marchamos por él, marchamos por todos”.