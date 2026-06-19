Desaparece abogado en Sinaloa; hija suplica ayuda para localizarlo

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México
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    Desaparece abogado en Sinaloa; hija suplica ayuda para localizarlo
    De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ibarra Rodríguez es un hombre de tez morena, complexión alta, con cabello negro y lacio. Cortesía

El abogado y piloto aviador Francisco Javier Ibarra Rodríguez desapareció en Ahome

CDMX.- La desaparición del abogado y piloto aviador Francisco Javier Ibarra Rodríguez en Ahome, Sinaloa, llevó a su familia a lanzar un llamado de auxilio para localizarlo.

“Mi papá, Francisco Javier Ibarra Rodríguez, de 56 años, está desaparecido desde el 16 de junio del 2026 y hasta este momento no sabemos dónde se encuentra. Como familia estamos muy desesperados y muy preocupados, lo estamos buscando desesperadamente”, expresó su hija Ana Paula en un video.

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“Les pido de todo corazón que me ayuden compartiendo este video. Tal vez alguien lo vio, tal vez alguien tenga información que pueda ayudarnos a encontrarlo y a traerlo de vuelta a casa”.

En su mensaje, también dirigió unas palabras a su padre ante la posibilidad de que pudiera ver el video.

“Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”, expresó.

MARCHARÁN HACIA LA FISCALÍA

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Ibarra Rodríguez es un hombre de tez morena, complexión alta, con cabello negro y lacio.

Ante la falta de avances, familiares y amigos han convocado a una marcha pacífica para este viernes que partirá del Parque Carranza con destino a la Fiscalía de Sinaloa en Los Mochis.

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Se ha solicitado a los asistentes acudir con vestimenta blanca y portar carteles como “Marchamos por él, marchamos por todos”.

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Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

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