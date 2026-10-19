DEA perseguirá al narcotráfico en México y América Latina, advierte Terrance Cole

La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantendrá la persecución contra los grupos del crimen organizado fuera de sus fronteras. Así lo confirmó su director, Terrance Cole, al destacar que la prioridad de la agencia es proteger a la población estadounidense mediante el cumplimiento de sus leyes.

Las operaciones de la DEA continuarán activas en puntos clave de América Latina. Terrance Cole puntualizó que las labores de rastreo e investigación no se detendrán en países como México, Colombia y las naciones de Centroamérica.

”Ya sea que estén en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá”, afirmó el funcionario para dejar clara la postura de la agencia frente a las organizaciones transnacionales.

COMBATE A LAS REDES DE APOYO E IMPUNIDAD

El plan de la agencia antidrogas no abarca únicamente a los líderes de los cárteles. Las investigaciones también buscan desmantelar las redes de corrupción institucional y narcopolítica que permiten el tráfico de sustancias hacia el norte del continente.