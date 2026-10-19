DEA perseguirá al narcotráfico en México y América Latina, advierte Terrance Cole
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El director de la agencia antinarcóticos aseguró que operarán fuera de EE. UU. en Colombia y Centroamérica para proteger a sus ciudadanos.
La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) mantendrá la persecución contra los grupos del crimen organizado fuera de sus fronteras. Así lo confirmó su director, Terrance Cole, al destacar que la prioridad de la agencia es proteger a la población estadounidense mediante el cumplimiento de sus leyes.
Las operaciones de la DEA continuarán activas en puntos clave de América Latina. Terrance Cole puntualizó que las labores de rastreo e investigación no se detendrán en países como México, Colombia y las naciones de Centroamérica.
”Ya sea que estén en Colombia, México o Centroamérica, la DEA los perseguirá”, afirmó el funcionario para dejar clara la postura de la agencia frente a las organizaciones transnacionales.
COMBATE A LAS REDES DE APOYO E IMPUNIDAD
El plan de la agencia antidrogas no abarca únicamente a los líderes de los cárteles. Las investigaciones también buscan desmantelar las redes de corrupción institucional y narcopolítica que permiten el tráfico de sustancias hacia el norte del continente.
Estas declaraciones se dieron en el marco del recuerdo de Enrique “Kiki” Camarena, agente encubierto asesinado en 1985. Cole recordó que dicho crimen fue facilitado por la protección de autoridades de la época, un escenario que la agencia busca evitar que se repita.