Declara EU ‘inaceptables’ los resultados contra cárteles en México

México
/ 16 enero 2026
    Esperando que en los próximos encuentros bilaterales con México obtengan resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas. Cuarto Oscuro

Para el gobierno de Trump, los avances para afrontar la seguridad fronteriza son inaceptables; y esperan una pronta reducción real del tráfico de fentanilo

El Secretario de Estado, Marco Rubio, emplazó al Gobierno de México a mostrar pronto resultados concretos y verificables en el desmantelamiento de los cárteles mexicanos , pues los avances graduales en el combate al narcotráfico son ya inaceptables para Estados Unidos.

Tras darse a conocer una llamada entre el Secretario Rubio y el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó que la Administración Trump espera ver pronto resultados contra el narcotráfico.

"UE dejó claro que los avances graduales para afrontar los desafíos de la seguridad fronteriza son inaceptables. Los próximos encuentros bilaterales con México exigirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo, con el fin de proteger a las comunidades a ambos lados de la frontera", asentó la dependencia.

Temas


Cárteles Mexicanos
Seguridad

Localizaciones


Estados Unidos
México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

