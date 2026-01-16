Declara EU ‘inaceptables’ los resultados contra cárteles en México

El Secretario de Estado, Marco Rubio, emplazó al Gobierno de México a mostrar pronto resultados concretos y verificables en el desmantelamiento de los cárteles mexicanos , pues los avances graduales en el combate al narcotráfico son ya inaceptables para Estados Unidos.

Tras darse a conocer una llamada entre el Secretario Rubio y el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó que la Administración Trump espera ver pronto resultados contra el narcotráfico.