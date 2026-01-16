Declara EU ‘inaceptables’ los resultados contra cárteles en México
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Para el gobierno de Trump, los avances para afrontar la seguridad fronteriza son inaceptables; y esperan una pronta reducción real del tráfico de fentanilo
El Secretario de Estado, Marco Rubio, emplazó al Gobierno de México a mostrar pronto resultados concretos y verificables en el desmantelamiento de los cárteles mexicanos , pues los avances graduales en el combate al narcotráfico son ya inaceptables para Estados Unidos.
TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos le exige a México seguridad fronteriza 'verificable' contra cárteles
Tras darse a conocer una llamada entre el Secretario Rubio y el Canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado expresó que la Administración Trump espera ver pronto resultados contra el narcotráfico.
"UE dejó claro que los avances graduales para afrontar los desafíos de la seguridad fronteriza son inaceptables. Los próximos encuentros bilaterales con México exigirán resultados concretos y verificables para desmantelar las redes narcoterroristas y lograr una reducción real del tráfico de fentanilo, con el fin de proteger a las comunidades a ambos lados de la frontera", asentó la dependencia.