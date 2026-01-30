+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 enero 2026
    El mandatario dijo que no esperaría a que dicho daño alcance su ganado y vida silvestre; destacando la necesidad de cooperación técnica y operativa entre México y Estados Unidos. Cuartooscuro

Aunque la mosca aún no está presente en Texas ni en los Estados Unidos; movilizaran recursos para fortalecer la vigilancia sanitaria y los controles fronterizos.

Texas declaró estado de desastre en todos sus condados ante el riesgo de propagación del gusano barrenador del ganado.

A través de un anuncio del Gobernador Greg Abbott, se detalló que la medida se presenta por la detección y avance del parásito en distintas regiones de México y el riesgo que representa para la ganadería estatal, y no porque ya se hayan detectado casos activos en la región.

“Aunque la mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo aún no está presente en Texas ni en los Estados Unidos, su propagación hacia el norte desde México hacia la frontera sur representa una grave amenaza para la industria ganadera y la vida silvestre de Texas”, dijo el Gobernador Abbott.

“No esperaré a que dicho daño alcance a nuestro ganado y vida silvestre”.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), la declaratoria permite al Gobierno de Texas: movilizar recursos estatales y federales de manera extraordinaria y fortalecer la vigilancia sanitaria y los controles fronterizos.

Además de coordinar acciones con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y otras agencias e implementar y acelerar programas de control biológico mediante mosca estéril, incluyendo inversiones significativas en infraestructura de producción.

Apuntó que esta medida representa la relevancia estratégica de la sanidad animal como un asunto de seguridad agroalimentaria regional en EE. UU.

“Destaca la necesidad de reforzar la cooperación técnica y operativa entre México y Estados Unidos para contener el avance del gusano barrenador”.

“La sanidad animal es un factor crítico para la estabilidad del comercio agropecuario bilateral”, apuntó el GCMA.

