Declaran a influencer ‘Fer Italia’ culpable de violación en el Estado de México

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México
/ 13 marzo 2026
    Declaran a influencer ‘Fer Italia’ culpable de violación en el Estado de México
    Fer Italia fue declarado culpable por caso de violación Vanguardia

El influencer ‘Fer Italia’ tiene varias denuncias de violación y acoso que datan del 2020 al 2024, en el Edomex

El 13 de marzo se reportó que Luis Fernando Padilla Manzo, conocido como “Fer Italia” en redes sociales, fue decretado como culpable de violación en Huixquilucan, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acreditara su participación.

El reporte del delito fue publicado en un informe de la fiscalía del Estado de México. Se detalló que el incidente ocurrió contra una menor de edad, de 16 años, y sucedió el 11 de enero y el 22 de marzo, del 2024.

Según la información recolectada para el caso, la joven de 16 años fue engañada para acudir al domicilio ubicado en la colonia Constituyentes de 1917, en Huixquilucan. La fiscalía detalló que la víctima fue extorsionada después de que se le amenazara con la difusión de supuestos materiales gráficos de índole sexual de ella.

El detenido, Luis Fernando Padilla Manzo, fue puesto a disposición de la autoridad judicial, tras su arresto en un centro comercial, el 28 de agosto del 2025. El próximo 17 de marzo se dará la continuación de audiencia para individualización de sanciones.

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Se informó que al influencer ‘Fer Italia’ también se le adjuntan las denuncias de violación en agravio en otros casos, fechados respectivamente, 22 de mayo de 2020, el 27 de marzo del año 2022 y el 10 de enero de 2023. También se reportó que fue acusado de ‘tráfico de armas’ tras su arresto inicial.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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