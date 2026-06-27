Declaran culpable a médico por desaparición, abuso y homicidio del niño Mateo en Guanajuato

La audiencia para individualizar la pena fue programada para el próximo 1 de julio, fecha en la que se dará a conocer el número de años que deberá permanecer en prisión el responsable. La familia del menor ha manifestado que espera una condena de hasta 127 años de cárcel por los tres delitos acreditados durante el proceso.

Un tribunal de juicio oral declaró culpable al médico Christian Augusto Jafet por los delitos de desaparición cometida por particulares agravada, violación y homicidio calificado en agravio de Mateo Santiago Ramírez Martínez, un niño de 12 años que fue privado de la libertad y asesinado en febrero de 2025 en Guanajuato .

FISCALÍA PRESENTÓ PRUEBAS CIENTÍFICAS Y MÁS DE 90 TESTIMONIOS

Durante el juicio oral, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó que integró un expediente sustentado en tecnología forense, dictámenes científicos, investigación de campo y la comparecencia de más de 90 testigos.

De acuerdo con la institución, las pruebas permitieron acreditar plenamente la responsabilidad penal del acusado en los delitos imputados.

Asimismo, señaló que el tribunal desestimó los recursos promovidos por la defensa y emitió un veredicto condenatorio por unanimidad.

MATEO DESAPARECIÓ AL SALIR DE LA ESCUELA

Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2025. Ese día, Mateo Santiago Ramírez Martínez, de 12 años, salió de la Telesecundaria 39, ubicada en la colonia Las Mandarinas, en León, Guanajuato, con dirección a su domicilio. Sin embargo, nunca llegó a su casa.

Según la investigación ministerial, el menor fue interceptado por Christian Augusto Jafet cerca del consultorio médico donde trabajaba.

La Fiscalía sostuvo que posteriormente fue víctima de abuso sexual, privado de la vida mediante un disparo con arma de fuego y que su cuerpo fue enterrado en la comunidad de Lagunillas, perteneciente al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco.

BÚSQUEDA MOVILIZÓ A FAMILIARES, CIUDADANOS Y AUTORIDADES

Tras la desaparición del menor, familiares, amigos, vecinos y autoridades emprendieron una intensa búsqueda.

En distintos sectores de la ciudad de León se distribuyeron volantes con la fotografía del niño y se realizaron recorridos casa por casa para solicitar información que permitiera localizarlo.

Paralelamente, elementos de la Policía Municipal desarrollaron diversas líneas de investigación.

CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA PERMITIERON IDENTIFICAR AL RESPONSABLE

Las investigaciones avanzaron mediante el análisis de imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, así como de registros de concesionarios del transporte.

Con estos elementos, las autoridades lograron identificar al presunto responsable y ubicaron el domicilio donde se encontraba.

Mientras se obtenía la orden judicial para ingresar al inmueble, el lugar permaneció bajo vigilancia policial.

DETENCIÓN OCURRIÓ TRAS INTENTO DE SUICIDIO

La captura del médico ocurrió cuando intentó quitarse la vida mediante un disparo dentro de su vivienda.

Tras recibir atención médica, el acusado proporcionó información sobre el sitio donde había ocultado el cuerpo del menor.

Gracias a esos datos, el 7 de febrero de 2025 las autoridades localizaron el cadáver de Mateo en la comunidad de Lagunillas, en el estado de Jalisco.

Familia exigió justicia durante el funeral

El 10 de febrero se llevó a cabo la misa de cuerpo presente del menor.

Durante la ceremonia, familiares, amigos y ciudadanos expresaron públicamente su exigencia de justicia por el homicidio de Mateo y solicitaron que el caso fuera esclarecido plenamente.

VINCULACIÓN A PROCESO Y DESARROLLO DEL JUICIO

Después de permanecer hospitalizado en el Hospital General de León debido a las lesiones provocadas durante el intento de suicidio, Christian Augusto Jafet fue detenido formalmente.

El 12 de febrero de 2025, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión y lo trasladaron al Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social.

Cinco días después, el 17 de febrero, un juez determinó vincularlo a proceso penal.

Posteriormente, el caso avanzó hasta la etapa de juicio oral, que comenzó el 2 de marzo y se prolongó durante casi cuatro meses.

FAMILIA ESPERA UNA PENA DE 127 AÑOS DE PRISIÓN

Cristian Mariano, asesor jurídico de la familia de Mateo, informó que los familiares esperan que el responsable reciba la pena máxima contemplada para los delitos acreditados.

“La familia se encontró muy conmovida por este resultado, esperando le den la pena máxima por los tres delitos: desaparición cometida por particulares agravada, violación y homicidio calificado, esperamos sea sentenciado a 127 años de prisión”, declaró.

FISCALÍA RECHAZÓ UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO

La Fiscalía de Guanajuato informó que durante el proceso rechazó la posibilidad de concluir el caso mediante un juicio abreviado.

De acuerdo con la institución, esa figura jurídica habría permitido reducir la sanción que eventualmente pudiera imponerse al acusado.

La dependencia señaló que decidió continuar con el juicio oral para buscar la pena más alta prevista por la legislación aplicable.

Asimismo, indicó que el fallo condenatorio representa el resultado de la investigación desarrollada durante varios meses y que las pruebas aportadas permitieron acreditar los tres delitos imputados.