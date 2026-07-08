Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar
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En redes sociales y medios de comunicación se difundió un metraje donde muestra a Víctor Rodríguez Padilla efectuando, presuntamente, violencia familiar
El 8 de julio, tras haberse reportado la detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, se detalló que se le dictó prisión preventiva, mientras se procede a su juicio.
La orden de prisión preventiva fue emitida por la jueza Adriana Carrera Ortiz. Los delitos imputados en contra del exfuncionario de Pemex son: violencia familiar y violencia vicaria.
Víctor Rodríguez Padilla alegó estar enfermo como defensa en contra de la prisión preventiva, sin embargo, la jueza no registró evidencia suficiente para que el arresto pueda ser domiciliario.
El arresto de Víctor Rodríguez Padilla fue ejecutado, después que su pareja, Felicía Jiménez, levantara una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. En redes sociales, se viralizó un video donde se muestra al acusado, presuntamente, actuando de manera violenta en contra de su pareja.
Tras la difusión del metraje, la Fiscalía de Morelos informó que se establecieron medidas de seguridad para salvaguardar a Felicía Jiménez.