Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar

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    Declaran prisión preventiva para Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, por caso de violencia familiar
    Imponen prisión preventiva a Víctor Rodríguez Padilla Vanguardia

En redes sociales y medios de comunicación se difundió un metraje donde muestra a Víctor Rodríguez Padilla efectuando, presuntamente, violencia familiar

El 8 de julio, tras haberse reportado la detención del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, se detalló que se le dictó prisión preventiva, mientras se procede a su juicio.

La orden de prisión preventiva fue emitida por la jueza Adriana Carrera Ortiz. Los delitos imputados en contra del exfuncionario de Pemex son: violencia familiar y violencia vicaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sener-niega-cargo-de-victor-rodriguez-padilla-en-gobierno-tras-video-de-presunta-agresion-a-su-esposa-FG21724735

Víctor Rodríguez Padilla alegó estar enfermo como defensa en contra de la prisión preventiva, sin embargo, la jueza no registró evidencia suficiente para que el arresto pueda ser domiciliario.

El arresto de Víctor Rodríguez Padilla fue ejecutado, después que su pareja, Felicía Jiménez, levantara una denuncia formal ante la Fiscalía de la Ciudad de México. En redes sociales, se viralizó un video donde se muestra al acusado, presuntamente, actuando de manera violenta en contra de su pareja.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/arrestan-a-victor-rodriguez-padilla-tras-denuncia-de-violencia-familiar-KC21984916

Tras la difusión del metraje, la Fiscalía de Morelos informó que se establecieron medidas de seguridad para salvaguardar a Felicía Jiménez.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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