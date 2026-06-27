$!Sener niega cargo de Víctor Rodríguez Padilla en gobierno tras video de presunta agresión a su esposa

La Secretaría de Energía (Sener) aseguró que Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no forma parte actualmente del gobierno federal y negó que se haya formalizado su incorporación al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), luego de la difusión de un video en el que presuntamente agrede a su esposa. En un comunicado, la dependencia federal señaló que el exfuncionario no ocupa ningún cargo como servidor público y que, tras los hechos difundidos públicamente, no se contempla su integración a alguna institución gubernamental. “Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla”, indicó la Sener.

La dependencia agregó que, aunque en un inicio se había informado su posible incorporación al INEEL tras dejar Pemex, dicho nombramiento no llegó a formalizarse. “Si bien se había comunicado que se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó”, precisó la Secretaría.

CONTRADICCIÓN CON EL REGISTRO INTERNO DEL INEEL Una revisión documental realizada por el medio Proceso señala que existen registros que contradicen la versión oficial de la Sener. De acuerdo con dicha información, el 1 de junio de 2026 el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias llevó a cabo un acto interno en el que presentó a Víctor Rodríguez Padilla como su nuevo director general ante integrantes de la institución. En ese evento, el exfuncionario habría dirigido un mensaje en el que afirmó asumir formalmente el cargo. “Asumo con honor y responsabilidad la Dirección General del INEEL, comprometiéndome a fortalecer sus capacidades para que la institución continúe consolidándose como un referente”, habría expresado Rodríguez Padilla durante la presentación.

ESPOSA DE VÍCTOR RODRÍGUEZ DENUNCIÓ A TRAVÉS DE REDES SOCIALES CON VIDEO DE AGRESIÓN En paralelo a la controversia institucional, se difundió en redes sociales un video de 4 minutos con 41 segundos en el que se observa a Víctor Rodríguez Padilla presuntamente agrediendo a una mujer identificada como su esposa, María Felicia Jiménez. De acuerdo con la publicación atribuida a la propia mujer, el material habría sido difundido por ella misma, junto con un mensaje en el que relató su situación y expresó preocupación por su seguridad. En su declaración pública, señaló que decidió compartir los videos tras un periodo de silencio y mencionó que existían contradicciones entre la imagen pública del exfuncionario y su entorno privado. Asimismo, afirmó que teme por su integridad y la de sus hijos, y pidió apoyo institucional.

MARÍA FELICIA PIDE PROTECCIÓN; SEÑALA LOS VÍNCULOS DE SU AGRESOR CON AUTORIDADES ESTALES Y FEDERALES En el mismo mensaje difundido en redes sociales, María Felicia Jiménez indicó que el presunto agresor tiene vínculos con autoridades de distintos niveles de gobierno, lo que, según su testimonio, incrementa su preocupación por posibles repercusiones personales y laborales. Solicitó que se tomen medidas para garantizar su seguridad y la de sus hijos menores de edad, y señaló la necesidad de atención a su caso por parte de las autoridades correspondientes. SECRETARÍA DE ENERGÍA BATEA SOLICITUD DE POSTURA Tras los señalamientos, el medio Proceso solicitó una postura oficial a la Secretaría de Energía. La dependencia respondió que la información debía ser solicitada directamente al INEEL, organismo que, según la versión oficial, no había formalizado la incorporación del exdirector de Pemex.

CLAUDIA SHEINBAUM PROMETE APOYO PARA MARÍA FELICIA En relación con el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que se brindará apoyo a la mujer que denunció la presunta agresión. “Se le va a proporcionar toda la ayuda”, declaró durante una gira en el estado de Chiapas, a bordo del vehículo en el que se trasladaba. Al ser cuestionada sobre el caso, agregó que la víctima tiene la posibilidad de presentar una denuncia formal ante las autoridades competentes. ANTECEDENTES DE LA SALIDA DE PEMEX Y TRANSICIÓN AL SECTOR ENERGÉTICO El 14 de mayo pasado, la presidenta anunció la salida de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección general de Pemex, destacando su desempeño al frente de la empresa productiva del Estado. En ese momento, se informó que sería asignado al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias como parte de su reubicación dentro del sector energético. Al despedirse del cargo, Rodríguez Padilla expresó un mensaje de agradecimiento a la titular del Ejecutivo federal, en el que afirmó haber servido con compromiso y lealtad al país y al proyecto de gobierno.

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA EN REVISIÓN Hasta el momento, la Secretaría de Energía sostiene que no existe un nombramiento vigente dentro del gobierno federal para Víctor Rodríguez Padilla, mientras que versiones documentales y registros internos señalan que habría existido una presentación formal en el INEEL como su titular. Las autoridades no han detallado si existe un procedimiento administrativo en curso para aclarar la discrepancia entre ambas versiones.

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