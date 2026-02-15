Decomisan 600 ‘monstruos’... y nadie sabe su origen

México
/ 15 febrero 2026
    La Sedena informó que, de enero del 2023 a junio del 2025, aseguró 597 de estos vehículos en el País, de los que 304 fueron confiscados en Tamaulipas, más que en cualquier otro estado. REFORMA

La Fiscalía de Tamaulipas aseguró haber decomisado y destruido un aproximado de 257 vehículos blindados entre el 2019 y el 2022

Los vehículos con blindaje artesanal y artillados, llamados “monstruos”, se han vuelto un símbolo de la narcoguerra que aterra a la población de Tamaulipas desde hace años.

Sin embargo, pese a que se han decomisado oficialmente casi 600 de estas unidades en la entidad -en su mayoría abandonadas tras batallas campales de sicarios-, las autoridades ignoran el origen de estos “monstruos”.

La Sedena informó que, de enero del 2023 a junio del 2025, aseguró 597 de estos vehículos en el País, de los que 304 fueron confiscados en Tamaulipas, más que en cualquier otro estado.

A su vez, la Fiscalía de Tamaulipas reportó el decomiso y destrucción de unas 257 de estas unidades entre enero del 2019 a julio del 2022.

En contraste con su masiva producción, apenas si se reporta el aseguramiento de un narcotaller, realizado el 21 de octubre del 2023, cuando se ubicó un centro de fabricación de “monstruos” en una brecha rural del municipio de Reynosa.

Durante la incursión no hubo detenidos y se reportó que el taller clandestino estaba desocupado.

Temas


Crimen Organizado
Inseguridad
Violencia

Localizaciones


Reynosa
México

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

