Defiende secretario de Defensa cooperación militar con EU

México
/ 10 febrero 2026
    Trevilla estuvo presente en la ceremonia por el 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana. CUARTOSOCURO

En medio de presiones de EU para combatir el narcotráfico, Ricardo Trevilla aseguró que la relación en seguridad se mantiene sólida

Mientras Estados Unidos presiona a México para que endurezca su estrategia contra el narcotráfico, el secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, defendió la cooperación militar entre ambos países.

En el marco del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), Trevilla señaló que la relación bilateral en materia de seguridad está sólida y fuerte y se basa en principios compartidos.

“El vínculo que mantenemos con el Departamento de Guerra de Estados Unidos a través de su Comando Norte es sólido y fuerte, porque se basa en valores que compartimos: honor, lealtad, respeto y patriotismo”, dijo.

El mando militar explicó que la colaboración militar con Estados Unidos no contradice la soberanía de México y recordó la participación mexicana junto a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

“Ese ejemplo de lo que construimos las fuerzas armadas con los Estados Unidos nos permite vislumbrar que cuando convergemos en propósito, entendimiento, cooperación y respeto a nuestra soberanía, contamos con el potencial para alcanzar grandes objetivos”, aseveró.

En los últimos días, funcionarios de Estados Unidos expresaron su inconformidad con los avances de México en la reducción del tráfico de fentanilo.

Sobre los planteamientos de Estados Unidos para llevar a cabo acciones más agresivas contra cárteles mexicanos, Trevilla apeló a la cooperación y soberanía.

“Nuestra relación bilateral se basa en reciprocidad, responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a las decisiones y a la soberanía territorial”, remarcó.

ADQUIEREN MÁS AERONAVES

Trevilla Trejo anunció la modernización aérea en México con 17 nuevas aeronaves, entre ellas 10 helicópteros multipropósito, un avión de carga y seis de largo alcance para fortalecer las operaciones nacionales.

Recordó que durante las afectaciones por lluvias en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, la Fuerza Aérea estableció el mayor puente aéreo de ayuda humanitaria del que se tenga registro en el país.

En un mes, según se detalló, se realizaron más de mil 600 operaciones aéreas sin percances, trasladando víveres, personal y evacuando población.

La FAM no reportaba una adquisición de aeronaves desde 2019.

Temas


Seguridad
militares

Alejandro Montenegro

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

