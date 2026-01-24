Definirá mañana NL suspensión de clases por descenso en la temperatura

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 enero 2026
    Definirá mañana NL suspensión de clases por descenso en la temperatura
    La Secretaría de Educación de Nuevo León evaluará este domingo una posible suspensión de clases ante las bajas temperaturas provocadas por el Frente Frío número 31 ARCHIVO

Autoridades educativas analizan la evolución del clima y las recomendaciones de Protección Civil ante el ingreso de aire ártico a Nuevo León

La Secretaría de Educación de Nuevo León definirá mañana domingo si habrá suspensión de clases debido a las bajas temperaturas que se esperan en la región como resultado de la entrada del Frente Frío número 31.

Tras participar en la rueda de prensa El Nuevo León Informa, el titular de la dependencia, Juan Paura García dio a conocer lo anterior.

TE PUEDE INTERESAR: Choque de camiones deja cinco lesionados en Nuevo León

Indicó que la dependencia se mantendrá muy al pendiente de las indicaciones que se presenten, sobre todo por parte de Protección Civil.

“Posteriormente a esto, que sea una realidad, informaremos conjuntamente con el señor gobernador para tomar la decisión correspondiente”, adelantó.

Precisó que muy probablemente la determinación será tomada mañana domingo.

Nuevo León espera temperaturas gélidas como resultado del Frente Frío 31 que azota a la región y es consecuencia de un aire ártico proveniente del sur de Texas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clases Presenciales
Frente Frío

Localizaciones


Nuevo León

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
Ryan Wedding, uno de los narcotraficantes más buscados de Estados Unidos, que ha sido comparado con Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, fue capturado el jueves.

FBI agradece a México por detención de Ryan Wedding; se entregó voluntariamente, confirma el embajador Johnson
El informador incómodo

El informador incómodo
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
La Coordinación Nacional de Protección Civil alertó sobre los efectos de la tormenta invernal y el frente frío 31, que podrían generar temperaturas bajo cero, lluvias, vientos intensos y riesgo carretero en varios estados del país.

CNPC alerta por tormenta invernal y frente frío que azotarán el norte, noreste y centro de México
Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México

Boletos de BTS se disparan en reventa y alcanzan precios de hasta 130 mil pesos en México
En 2026, pedir la constancia fiscal para facturar ya no es una confusión: es una infracción.

Prohibido pedir la constancia fiscal: la multa del SAT por exigirla para facturar