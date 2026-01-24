Definirá mañana NL suspensión de clases por descenso en la temperatura

La Secretaría de Educación de Nuevo León definirá mañana domingo si habrá suspensión de clases debido a las bajas temperaturas que se esperan en la región como resultado de la entrada del Frente Frío número 31.

Tras participar en la rueda de prensa El Nuevo León Informa, el titular de la dependencia, Juan Paura García dio a conocer lo anterior.

Indicó que la dependencia se mantendrá muy al pendiente de las indicaciones que se presenten, sobre todo por parte de Protección Civil.

“Posteriormente a esto, que sea una realidad, informaremos conjuntamente con el señor gobernador para tomar la decisión correspondiente”, adelantó.

Precisó que muy probablemente la determinación será tomada mañana domingo.

Nuevo León espera temperaturas gélidas como resultado del Frente Frío 31 que azota a la región y es consecuencia de un aire ártico proveniente del sur de Texas.