Deja 11 muertos ataque armado en Guanajuato

Un ataque en el que se habrían realizado decenas de disparos dejó como saldo preliminar al menos 11 personas asesinadas y varias más heridas en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con reportes locales, el ataque se registró en el interior de un predio conocido como “Campos de las Cabañas”, ubicado en la Colonia Loma de Flores, lo que provocó un gran movilización policiaca y de los equipos de emergencia.

Hasta el momento, la autoridades no han confirmado la cifra de fallecidos y lesionados en esta zona colindante con Irapuato.

Vecinos que escucharon las detonaciones avisaron al 911 por lo que al lugar también llegaron elementos de diversas corporaciones, tantos municipales, como estatales y federales.

Según los reportes, hombres armados habrían llegado en camionetas, ingresado al inmueble y disparado contra un grupo de hombres que se encontraban en el predio.

Esta masacre se da luego de que ayer se llevaran a cabo dos ataques en forma simultánea en las comunidades de Cuatro de Altamira y Uruétaro, en la zona sur de Salamanca, Guanajuato, que dejaron un saldo de cinco personas fallecidas y una desaparecida.

El crimen del sábado, según reportes locales, se lo adjudicó el grupo criminal denominado “La Marriza”, una célula del Cártel de San Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, quien está preso en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 14.

El pasado 17 de diciembre, al dar a conocer sanciones contra “El Marro”, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que el presunto criminal sigue operando desde el interior del penal.