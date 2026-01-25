Gasta Poder Judicial 25.6 mdp en vehículos de Corte

Las camionetas blindadas que estrenaron los nueve Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvieron un costo de 25 millones 650 mil pesos, de acuerdo con la autorización dada por la Unidad de Administración del máximo tribunal.

Esto significa que cada vehículo tuvo un costo promedio de 2 millones 850 mil pesos, con IVA incluido.

TE PUEDE INTERESAR: En 7 días, nueva Corte enfrenta críticas por autos blindados, ritual y decisiones internas

En una sesión realizada el pasado 5 de diciembre, el Comité de Adquisiciones, Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD) autorizó la compra de los “vehículos con cualidades especiales de seguridad” a petición de Juan Rodrigo Sandoval Bonilla, Director General de Seguridad.

”El Comité autoriza de manera unánime la adquisición de nueve vehículos con cualidades especiales de seguridad, mediante adjudicación directa especial con la persona moral ‘TOTAL PARTS AND COMPONENTS, S.A. de C.V.’, con un plazo máximo de entrega al 31 de diciembre de 2025 y un monto total de $22,112,073.00 (veintidós millones ciento doce mil setenta y tres pesos 00/100 M.N.) más IVA”, indica el acta de la sesión.

El pasado 22 de enero trascendió que los Ministros, quienes fueron electos por voto popular en junio del año pasado, habían estrenado camionetas de lujo Jeep Grand Cherokee, contraviniendo el discurso de austeridad promovido por la Cuarta Transformación.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) aseguró al día siguiente que la compra de las camionetas se había enmarcado en un proceso de sustitución del parque vehicular del Poder Judicial en el que cambió el modelo de arrendamiento por la adquisición, con un ahorro de mil 98 millones de pesos para los años 2026, 2027 y 2028.

En la sesión del CASOD no se arguyeron razones por las cuales se autorizó la compra de los nuevos vehículos, solo se asentó que era a petición de la Dirección General de Seguridad.

”CASO 0112EDGRM25.- Se solicita autorización para la adquisición de vehículos con cualidades especiales de seguridad, solicitados por la Dirección General de Seguridad (DGS)”, indicó.

La empresa a la cual se adjudicó el contrato se especializa en el arrendamiento de vehículos y forma parte de Grupo Andrade, uno de los principales proveedores de patrullas y vehículos de renta de los Gobiernos de la Cuarta Transformación.