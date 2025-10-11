Deja 2 muertos y un policía herido nuevo hecho violento en Sinaloa

México
/ 11 octubre 2025
    Deja 2 muertos y un policía herido nuevo hecho violento en Sinaloa
    Uno de los cuerpos fue dejado en un negocio de comida rápida en el municipio de Culiacán. FOTO: CUARTOSCURO

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas es un menor de 17 años de edad

En una nueva jornada de violencia en Culiacán, Sinaloa, en hechos distintos un policía municipal resultó herido por esquirlas de disparos a una caseta de vigilancia y dos personas del sexo masculino fueron asesinados, una de las victimas es un menor de nombre Joshue “N” de 17 años.

La Policía Municipal de Culiacán fue notificada que frente a un negocio de comida rápida, en la colonia Antonio Nakayama, fue abandonado el cuerpo de una persona del sexo masculino, envuelto en cobijas y atado con cintas.

En el lugar del hallazgo, miembros de una familia, identificaron en forma preliminar a la víctima, con el nombre de Joshue “N”, cuya ropa, coincidían con las que el llevaba puestas el viernes pasado, el cual no regresó a dormir.

Cerca de la colonia Rosales, en el segundo cuadro de la ciudad capital, en un terreno baldío fue encontrado el cuerpo de una persona aún no identificada, con las manos atadas a la espalda, signos de golpes e impactos de bala.

En la mañana de este sábado, una caseta de la Policía Municipal de Culiacán, ubicada en el fraccionamiento Valle Alto, fue atacada con disparos de fusiles automáticos, un elemento de esta corporación resultó con heridas por esquirlas

Se notificó a las líneas de emergencia continuas detonaciones de armas automáticas cerca del polideportivo del fraccionamiento Valle Alto, luego se activaron las alarmas, al conocerse que se trataba de un ataque contra policías.

Pese a que se desplegó un fuerte operativo de búsqueda de los responsables, los elementos de la estatal preventiva, el ejército y la Guardia Nacional, no lograron localizarlos, en tanto que el agente municipal que resultó herido por esquirlas fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja.

