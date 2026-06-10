Deja prisión ‘Titán’, acusado por huachicol en NL; alega estar ‘moribundo’

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México
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    Deja prisión ‘Titán’, acusado por huachicol en NL; alega estar ‘moribundo’
    Lo ubican como operador de Roberto Blanco, alias “El Señor de los Buques”, ligado a redes de huachicol del Cártel del Noreste. ESPECIAL

Había sido internado en penal de NL, pero argumentó problemas cardiacos y un cuadro clínico grave

José Antonio Cortés Huerta, “Titán”, detenido como presunto líder de una célula criminal relacionada con el huachicoleo, es liberado.

Pero tras ser internado en un Penal de Nuevo León presuntamente le salieron problemas de salud.

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Según sus abogados, “Titán”, de 39 años, padece problemas cardiacos y un cuadro clínico grave que incluiría probable rabdomiólisis, una condición médica grave en la que el tejido muscular dañado se descompone rápidamente y su contenido ingresa a la sangre.

Además, se afirmó que tiene hipertensión arterial y riesgo de insuficiencia renal aguda, por lo que la defensa legal argumentó que no podía seguir en prisión preventiva en un centro penitenciario y debería ser atendido en un hospital.

El sábado pasado fue liberado por una suspensión otorgada por el Juez Primero de Distrito en Materia Penal en la entidad, Mario Melo Cardoso, quien ordenó que la prisión preventiva se ejecutara en un hospital y no en un penal.

Hasta ayer, “Titán” permanecía en el Hospital Universitario presuntamente convaleciendo y resguardado por fuerzas federales.

En sus redes sociales, Cortés aparecía en entrevistas sobre fisicoculturismo, daba clases y hasta mostraba sus rutinas de ejercicio para ganar músculo.

Lo presentaban como un atleta experto en el levantamiento de peso extremo.

También participó en el documental Alma de León, enfocado en fisicoculturistas de Nuevo León, e incluso obtuvo el tercer lugar en la categoría superpesado del Campeonato Mexicano IFBB, siendo considerado uno de los hombres más fuertes del país, con capacidad para levantar alrededor de 280 kilos.

Fuentes gubernamentales lo ubican como uno de los operadores relacionados con Roberto Blanco Cantú, alias El Señor de los Buques, empresario señalado como socio mayoritario de Mefra Fletes y ligado a redes de tráfico de combustible conectadas con el Cártel del Noreste.

”Titán” fue vinculado por dos acusaciones de portación y posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.

Durante el operativo en el que fue capturado, según las autoridades federales se le aseguraron 10 armas de fuego, dosis de droga, 11 vehículos, 6 motocicletas, equipos de cómputo, dinero en efectivo y fueron resguardados 7 tigres.

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